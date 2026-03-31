Fiat getta le basi per il futuro della mobilità urbana

TORINO (ITALPRESS) – Fiat lancia un ambizioso progetto di design che coinvolge la prossima generazione di giovani designer, chiamati a concettualizzare l’auto compatta di domani.

Una collaborazione che unisce FIAT e un gruppo di talentuosi studenti di due prestigiose scuole di design italiane – IED Istituto Europeo di Design di Torino e ISIA Roma Design – con l’obiettivo di interpretare il futuro della mobilità urbana attraverso la lente dei valori del marchio: compattezza, forte personalità e DNA inconfondibile. Il progetto coinvolge gli studenti in un percorso di design completo: dalla ricerca, passando per moodboard, schizzi e modelli, fino alla narrazione finale.

Al centro dell’iniziativa c’è un dialogo unico che abbraccia tre generazioni di design. Le due voci che guidano gli studenti sono quelle del Maestro Giorgetto Giugiaro, Presidente Stile GFG e uno dei designer automobilistici più influenti di sempre, e di François Leboine, Fiat Head of Design, a rappresentare la continua evoluzione del marchio. Entrambe le figure di spicco del design arricchiranno il dialogo e forniranno una guida attraverso la loro impareggiabile esperienza, ispirando i giovani designer di IED e ISIA a plasmare il prossimo capitolo della mobilità urbana di Fiat.

Gli studenti sono stati incoraggiati ad abbracciare la filosofia senza tempo di Fiat “Less is more” – un principio radicato nella Panda originale ed emblematico dell’ingegno italiano – e sfidati a ripensare come spazio, peso e materiali possano essere utilizzati per perseguire soluzioni intelligenti, accessibili e ricche di personalità. L’obiettivo è quello di realizzare l’idea di un nuovo veicolo urbano che sia autenticamente FIAT: compatto, funzionale, gioioso, innovativo e incentrato sull’uomo.

Oltre al prodotto finale, questa collaborazione mira a mettere in luce le fasi del processo creativo e come il DNA del marchio si traduca in emozioni e idee concrete, con una troupe cinematografica che documenterà l’esperienza per offrire uno sguardo dietro le quinte sull’energia e la fantasia che animano questa sfida.

Infine, una giuria speciale selezionerà tre finalisti, che avranno l’incredibile opportunità di presentare i loro lavori durante un evento Fiat esclusivo alla Milano Design Week, che si terrà dal 20 al 26 aprile.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).