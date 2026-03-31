Simest, dal 31 marzo ristori per le imprese colpite da “Harry”

Roma, 31 mar. (askanews) – Un contributo a fondo perduto per aiutare le aziende di Calabria, Sicilia e Sardegna ad affrontare i danni subiti a gennaio a causa dell’uragano Harry: è la misura messa in campo da Simest, la società del gruppo Cassa depositi e prestiti, per sostenere le imprese dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteo, per i quali il consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza.Simest ha strutturato un intervento a valere su un plafond di 130 milioni di euro, che rientra nell’ambito del fondo per la promozione integrata istituito al ministero degli Esteri. I ristori saranno disponibili a partire dal 31 marzo e fino all’esaurimento delle risorse. Sono destinati alle imprese di tutte le dimensioni, quelle che esportano e quelle che, pur non operando direttamente sui mercati esteri, fanno parte di filiere produttive a vocazione internazionale o che hanno realizzato transazioni dirette con clienti esteri. L’importo massimo per ogni richiesta è pari a 5 milioni di euro. Per i beni non assicurati, Simest copre fino all’80% dei danni accertati. Invece, per quelli assicurati fino al 100%.”I danni che vengono ristorati sono danni a beni mobili, immobili o scorte di magazzino. Danni accertati – dice Francesco Corvasce, corporate finance senior specialist di Simest – l’erogazione avviene in un’unica soluzione e il contributo arriva entro 10 giorni dalla comunicazione di esito positivo”.Negli ultimi anni Simest ha profondamente evoluto i propri strumenti per affiancare le imprese nei processi di cambiamento. Tra il 2023 e il 2024 sono stati attivati interventi straordinari e ristori a sostegno delle attività economiche colpite da eventi calamitosi, in particolare in Toscana ed Emilia-Romagna.