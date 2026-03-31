U21, l’Italia cala il poker: Svezia sconfitta 4-0

BORAS (SVEZIA) (ITALPRESS) – Tutto facile per l’Italia nell’ottava partita del girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, in programma tra Albania e Serbia. Dopo il poker alla Macedonia del Nord, gli Azzurrini stendono per 4-0 anche la Svezia (stesso risultato dell’andata) grazie alla doppietta di Koleosho e alle reti di Ndour e Lipani.

Una vittoria fondamentale per rispondere a quella della Polonia capolista, che rimane a +3 quando mancano due partite al termine della fase a gironi. Serve qualche minuto alla formazione di Baldini per prendere le misure sul sintetico di Boras, ma dopo una prima fase di studio e un intervento di Palmisani su Zatterstrom, gli ospiti prendono in mano la partita. Al 17′ Fini imbuca Lipani, atterrato in area dallo stesso Zatterstrom. Bourdeaud’hui indica il dischetto, sul quale si presenta Koleosho, che calcia alla sinistra di Bishesari e firma l’1-0.

Il classe 2004 del Paris Fc si ripete al 22′, sfruttando una disattenzione di Skoglund, rubandogli palla ed entrando in area, prima di bucare per la seconda volta la porta svedese. Forte del doppio vantaggio, gli Azzurrini rallentano, rendendosi però pericolosi al 32′, quando Ndour manca la deviazione sull’ennesima iniziativa di uno scatenato Koleosho.

Si va così all’intervallo sul risultato di 0-2. La ripresa comincia con il tris azzurro che nasce, guarda caso, da Koleosho, che salta un avversario e imbecca Ndour con un filtrante perfetto, il trequartista della Fiorentina si presenta davanti a Bishesari e non sbaglia. L’Italia cala il poker a metà secondo tempo con un colpo di testa di Lipani, controllando senza alcun problema la gara negli ultimi 25 minuti, nei quali la Svezia può fare ben poco. Finisce 4-0 e la formazione di Baldini resta in corsa per la prima posizione, oltre a confermarsi come migliore seconda, condizione che le garantirebbe l’accesso diretto all’Europeo.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE

Polonia 24 punti; Italia 21; Montenegro, Svezia 10; Macedonia del Nord 6; Armenia 0.

IL TABELLINO

SVEZIA U21 (4-4-2): Bishesari 5.5; Skoglund 4.5, Amoran 5.5, Zatterstrom 5, Tolf 5 (14’st Sjostrand 5.5); Antwi 6, Karlsson 5.5 (39’st Kanga sv), Bjorklund 5.5, Sonko 5.5 (22’st Njie 5); Omorowa 5.5 (22’st Kusi-Asare 6), Rafferty 6 (22’st Thorell 5.5). In panchina: Picornell, Makolli, Kurtulus, Boudri. Allenatore: Backstrom 6.

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani 6.5; Kayode 6.5, Comuzzo 6.5 (37’st Calvani sv), Chiarodia 6.5, Bartesaghi 6.5 (23’st Ahanor 6); Ndour 7, Lipani 7, Dagasso 6 (12’st Venturino 6.5); Fini 6.5 (12’st Cherubini 6), Ekhator 6 (37’st Faticanti sv), Koleosho 7.5. In panchina: Daffara, Favasuli, Okoro, Cacciamani. Allenatore: Baldini 6.5.

ARBITRO: Bourdeaud’Hui (Belgio) 6.

RETI: 18’pt (rig) e 22’pt Koleosho, 5’st Ndour, 18’st Lipani.

NOTE: pomeriggio sereno.

Ammoniti: Chiarodia, Bartesaghi.

Angoli: 5-3 per la Svezia.

Recupero: 2’pt, 5’st.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).