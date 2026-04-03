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Mattarella riceve mercoledì 8 gli azzurri protagonisti a Milano-Cortina

| 3 Aprile 2026 18:34 | 0 commenti

Mattarella riceve mercoledì 8 gli azzurri protagonisti a Milano-Cortina

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Mercoledì 8 aprile il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà la squadra italiana protagonista ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La cerimonia si terrà al Quirinale, presso il Salone dei Corazzieri, con inizio alle ore 16.30. All’udienza prenderanno parte le atlete e gli atleti azzurri vincitori di medaglia, oltre a tecnici e dirigenti, guidati dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis. Saranno presenti, su invito del presidente Mattarella, anche le atlete e gli atleti che si sono classificati al quarto posto. Nel corso della cerimonia, che sarà trasmessa in diretta su Rai 2, al Capo dello Stato verrà riconsegnata la bandiera italiana da parte degli alfieri azzurri, Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner.

– Foto Quirinale –

(ITALPRESS).

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