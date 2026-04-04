Il comandante provinciale dei Carabinieri di Catanzaro Giovanni Pellegrino in visita alla Stazione di Borgia

CATANZARO (ITALPRESS) – Il comandante provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, Generale di Brigata Giovanni Pellegrino, ha visitato la Stazione di Borgia. Oltre a ringraziare tutto il personale per il generoso servizio di istituto a favore della collettività, ha colto l’occasione per porgere ai militari l’augurio di serene festività pasquali, pur nella consapevolezza che, anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta, i Carabinieri saranno impegnati, numerosi, sul territorio al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità in tutta la provincia di Catanzaro.

– foto ufficio stampa Carabinieri Catanzaro –

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