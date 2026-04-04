Massimo Ranieri live a Teatro Sistina: “Tutti i sogni ancora in volo”

Roma, 3 apr. (askanews) – Da giovedì 16 e fino a domenica 19 aprile torna in scena al Teatro Sistina a Roma il grande show live di Massimo Ranieri “Tutti i sogni ancora in volo – e continuano a volare”, uno spettacolo ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri.

Dopo oltre 800 repliche dello spettacolo “Sogno e son desto”, questa è un’altra grande avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata.

Sul palco una band inedita formata da straordinari musicisti: Danilo Riccardi (pianoforte), Giovanna Perna (tastiere e voce), Francesco Puglisi (basso), Luca Trolli (batteria), Arnaldo Vacca (percussioni), Andrea Pistilli e Tony Puja (chitarre classiche ed elettriche), Valentina Pinto (violino e voce), Cristiana Polegri (sax e voce), Max Filosi (sax e flauto), Luca Giustozzi (trombone) e Fernando Brusco (tromba).

Massimo Ranieri, 75 anni il prossimo 3 maggio, nel 2025 al Festival di Sanremo ha presentato il brano “Tra le mani un cuore”, scritto da Tiziano Ferro e Nek, messaggio di speranza nel dolore, tra le chicche in programma. Ma nello spettacolo ci saranno anche numerosi brani inediti scritti per Ranieri da grandi cantautori italiani come Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo ultimo Album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, con la produzione musicale dell’artista internazionale Gino Vannelli.

In scaletta anche il brano vincitore del Premio della critica a Sanremo 2022 “Lettera di la’ dal mare”, un live che vuole offrire il meglio del suo repertorio più amato e acclamato in questi lunghi tour, organizzati dal producer Marco De Antoniis che ha realizzato più di 2000 spettacoli di Massimo Ranieri, sold out in Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Stati Uniti, Canada e Australia.

(Credits photo: Angelo Tortorella)