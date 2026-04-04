Puglia, Decaro con Ciciliano sorvola le zone colpite dal maltempo

BARI (ITALPRESS) – Questo pomeriggio il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e il Capo del dipartimento della della Protezione Civile nazionale, Fabio Ciciliano, hanno sorvolato i territori della Capitanata e del sub Appennino Dauno maggiormente colpiti dalle intense precipitazioni di questi giorni.

Il sopralluogo è stato utile a verificare lo stato attuale dei luoghi, i danni provocati dal maltempo e gli interventi da mettere in campo nelle prossime settimane per ripristinare le condizioni di viabilità dei Comuni interessati e dell’intera provincia.

Questa mattina la Regione Puglia ha inoltre approvato la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale e di finanziamenti straordinari per fronteggiare i danni provocati dai detti eventi.

A Faeto, a margine del sopralluogo aereo, il Presidente Decaro e Ciciliano hanno incontrato le autorità locali, la sindaca di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi e il sindaco di Faeto Michele Pavia.

-Foto Regione Puglia-

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