Si interrompe la striscia di vittorie del Como, a Udine è 0-0

UDINE (ITALPRESS) – Il Como sbatte sul muro dell’Udinese e rallenta la sua rincorsa alla Champions League. Gli uomini di Cesc Fabregas, infatti, non riescono ad andare oltre lo 0-0 contro i friulani, nel match del Bluenergy Stadium.

La squadra lariana prova subito a rendersi pericolosa al 6′ con un tiro di Nico Paz, che viene deviato in corner. All’11’ arriva la replica dei padroni di casa con una conclusione di Atta, che viene smanacciata da Butez. I bianconeri insistono nelle loro azioni offensive, tant’è che al 20′ Zaniolo inventa per Atta, che finisce giù in area di rigore, ma per Maresca non c’è nulla. L’Udinese si rende protagonista di un’ottima prima frazione di gara, lasciando poco spazio al Como e attaccando con maggiore convinzione, ma senza sbloccare il punteggio. Nel finale di primo tempo Kamara si infila in area di rigore e tenta lo scavetto, ma Butez devia in angolo. Le due formazioni vanno a riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa i lariani sembrano entrare in campo con un piglio diverso e al 54′ Douvikas, imbeccato da Nico Paz, impegna subito Okoye. Nonostante questo sussulto, la squadra ospite continua a non girare e Fabregas decide di effettuare delle sostituzioni.

I ritmi della partita si abbassano e le occasioni latitano, almeno fino al 74′ quando Sergi Roberto si rende pericoloso con un colpo di testa che termina sopra la traversa. Due minuti più tardi Gueye si ritaglia spazio in area di rigore e calcia, costringendo Butez alla respinta con i pugni. All’82’ Kempf compie un intervento decisivo su Zaniolo, pronto a calciare da posizione ravvicinata dopo un uno-due con Atta. Nel finale Vojvoda, sul rilancio di Butez, ha una buona chance per portare in vantaggio i suoi, ma calcia alto sopra la traversa. Al Bluenergy Stadium termina 0-0: secondo risultato utile consecutivo per i friulani che rallentano i biancoblu, reduci da cinque vittorie di fila.

In seguito a questo risultato il Como rafforza il quarto posto portandosi a 58 punti, mentre l’Udinese raggiunge quota 40. Domenica i lombardi ospiteranno l’Inter al Sinigaglia; i friulani, invece, sabato affronteranno il Milan al Meazza.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Solet 6.5, Kabasele 6.5 (41’st Bertola sv), Kristensen 6; Ehizibue 6 (40’st Zarraga sv), Atta 6.5, Karlstrom 6.5, Ekkelenkamp 6 (24’st Gueye 5.5), Kamara 6 (24’st Arizala 5.5); Piotrowski 5.5 (20’st Miller 6), Zaniolo 5.5. In panchina: Sava, Padelli, Bayo, Mlacic, Camara. Allenatore: Runjaic 6.

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6 (41’st Van Der Brempt sv), Diego Carlos 6, Kempf 6.5, Valle 6; Perrone 6 (14’st Sergi Roberto 6), Da Cunha 6; Diao 5.5 (35’st Morata sv), Nico Paz 5.5, Caqueret 5 (15’st Baturina 5.5); Douvikas 5 (14’st Vojvoda 5). In panchina: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Kuhn, De Paoli. Allenatore: Fabregas 6.

ARBITRO: Maresca di Napoli 6.

NOTE: Giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Perrone, Diego Carlos, Smolcic, Ehizibue, Kristensen. Angoli: 6-2. Recupero: 1′, 5′.

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