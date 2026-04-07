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Si è riattivata la frana di Petacciato, disagi sull’A14 e sulla la linea ferroviaria Adriatica / Video

| 7 Aprile 2026 18:19 | 0 commenti

Si è riattivata la frana di Petacciato, disagi sull’A14 e sulla la linea ferroviaria Adriatica / Video

Italpress, Mezzogiorno Italpress
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CAMPOBASSO (ITALPRESS) – Si è rimessa in movimento la frana di Petacciato, in provincia di Campobasso. Interdetto in via precauzionale il traffico sull’autostrada A14 tra gli svincoli di Vasto Sud e Termoli; così come il tratto ferroviario adriatico sulla Linea Pescara – Foggia, con la circolazione sospesa tra Montenero e Termoli. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi con la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

– Foto VVF –

(ITALPRESS).

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