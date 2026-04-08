Berrettini travolge Medvedev a Montecarlo, doppio 6-0 e ottavi di finale conquistati

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini vince e convince. Il tennista romano accede agli ottavi di finale del “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Dopo aver beneficiato all’esordio del ritiro dello spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 85 Atp, a metà del primo set sul punteggio di 4-0, Berrettini (90esimo nel ranking) ha travolto il russo Daniil Medvedev, numero 10 Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 6-0, 6-0, maturato il soli 51 minuti di gioco. Per un posto nei quarti l’azzurro affronterà il vincente del match tra il brasiliano Fonseca e il francese Rinderknech.

“Di sicuro è una delle prestazioni migliori della mia carriera. Credo di aver sbagliato solo tre colpi e per di più contro un giocatore fastidioso come Daniil – le parole del tennista romano, n.90 del ranking Atp, al termine del match – Le mie armi hanno funzionato e dopo il primo game in cui ho annullato due palle break ho sentito che stavo giocando sempre meglio. Non mi aspettavo di vincere cosi, è ovvio, non accade spesso ma al tempo stesso ho mantenuto alta la mia concentrazione perché so che il tennis è uno sport strano e così ho continuato a spingere e ho conseguito questa vittoria”.

“C’era il rischio di perdere la concentrazione e sapevo che tutto poteva cambiare nel giro di un paio di punti. Spero sempre di fare una buona corsa nei tornei, ma la realtà è che ho bisogno di partite come queste, ho bisogno di vincere, di perdere e di digerire le sconfitte. Mi servono tempo e fiducia, cose che si costruiscono durante gli allenamenti e spero che il momento di vivere un buon torneo arrivi molto presto”, ha concluso Berrettini.

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