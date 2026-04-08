ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile Renault Twingo E-Tech Electric arriva nelle concessionarie italiane e si presenta al grande pubblico nel weekend porte aperte del 18 e 19 aprile, pronta a riscrivere le regole della mobilità urbana elettrica. Compatta fuori, sorprendentemente spaziosa dentro, Twingo E-Tech Electric è l’auto ideale per muoversi in città con leggerezza, stile e libertà, ed è anche il modello elettrico più accessibile di sempre per Renault, con un prezzo a partire da 19.500 euro, valido per tutti, senza vincoli di rottamazione o finanziamento.

Il costo di utilizzo su quattro anni è inferiore a quello di un’auto ibrida di pari categoria, rendendo la scelta elettrica ancora più concreta e quotidiana. Per rendere l’esperienza elettrica ancora più semplice e conveniente, Renault ha scelto di affiancare al lancio di Twingo E-Tech Electric una collaborazione con Enel, pensata per rispondere alle reali abitudini dei clienti che hanno la possibilità di ricaricare a casa.

Chi acquista Twingo E-Tech Electric entro il 4 maggio 2026 può aderire fino al 15 maggio all’offerta luce dedicata “Enel Night Free” di Enel Energia, che consente di effettuare cinque ricariche mensili a casa con un prezzo luce azzerato dalle 00:00 alle 07:00 tutti i giorni, fino a 140 kWh/mese, per 3 anni.

Tradotto in termini concreti: fino a 30.000 km di ricarica a casa in tre anni. Maggiori informazioni sulle altre componenti di spesa dell’offerta Enel Night Free e sul calcolo dei km sono disponibili sul sito renault.it.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

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