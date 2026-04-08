Salvini: Nobel a Trump? Vediamo come vanno i conflitti aperti

Milano, 8 apr. (askanews) – “Vediamo come vanno i conflitti aperti, in passato a qualcuno fu dato a priori… vediamo come vanno le cose in Ucraina, in Libano, in Iran, in Groenlandia, Venezuela, Cuba, come vanno le cose. Attendiamo. Attendiamo con speranza”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, rispondendo in conferenza stampa alla Stampa Estera a chi gli chiedeva se confermasse l’auspicio di assegnare a Donald Trump il Nobel per la pace.