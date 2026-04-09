Calcio, Juve avanti con Spalletti

Roma, 9 apr. (askanews) – La Juventus sceglie la continuità e conferma Luciano Spalletti alla guida dei bianconeri. L’accordo, ormai definito, va oltre il presente e si inserisce in una strategia di lungo periodo orientata alla costruzione della squadra del futuro. Il tecnico ha convinto la dirigenza sin dal suo arrivo alla Continassa, dove era stato chiamato a raccogliere un’eredità pesante dopo Igor Tudor.

In pochi mesi Spalletti ha dato identità e ambizione, parlando apertamente di scudetto e alzando le aspettative di un gruppo abituato a considerare il piazzamento Champions come obiettivo minimo. Un percorso non privo di difficoltà, come evidenziato anche dalla recente gara con il Genoa, ma sufficiente a consolidare la fiducia del club.

Determinante la volontà della proprietà, con John Elkann in prima linea nel rilancio di una Juventus competitiva, e il lavoro di raccordo svolto da Giorgio Chiellini per favorire l’intesa tra allenatore e dirigenza.

Il nuovo contratto, da circa 6 milioni netti a stagione, rappresenta un investimento significativo e una chiara scelta tecnica: nessun piano alternativo, ma piena condivisione anche sulle strategie di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa con profili esperti e mentalità vincente.

L’annuncio ufficiale è atteso a breve, senza particolari formalità, mentre la squadra resta concentrata sulla sfida di Bergamo. Il progetto è avviato, ora serve continuità per riportare la Juventus ai vertici.