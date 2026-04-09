Libano, Schlein: cos’altro deve accadere perché Meloni dica qualcosa?

Roma, 8 apr. (askanews) – “Cos’altro deve accadere prima che il governo Meloni chieda chiaramente a Trump e Netanyahu di fermarsi?”. Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein, commentando gli attacchi israeliani in Libano che hanno coinvolto anche militari italiani.

“Nel giorno della tregua – ricorda la leader Pd – il governo israeliano sta conducendo una vasta operazione militare di attacco in Libano. Il ministro Tajani annuncia che è stato colpito anche un mezzo italiano”.

“La notizia della tregua va salutata positivamente – secondo la Schlein – ma è una sospensione fragilissima, che richiede il rispetto da parte di tutti. Netanyahu continua invece a bombardare il Libano come se nulla fosse. Il ministro Tajani ha annunciato che chiederà chiarimenti all’ambasciatore sul mezzo italiano colpito, io gli dico che deve aggiungere una parola: fermatevi”.