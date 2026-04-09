Meloni: alla Camera sentito insulti e demagogia, nessuna proposta reale

Roma, 9 apr. (askanews) – “Conto molto su di voi in questo dibattito perché alla Camera ho ascoltato molti improperi, molti insulti, molta demagogia, quasi nessuna proposta reale in una delle fasi delicate che l’Italia sta affrontando”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in uno dei passaggi dell’informativa aggiunti al Senato rispetto al discorso pronunciato alla Camera.

Nessuna proposta, ha spiegato “salvo due, quella dei congedi parentali dove non si dice dove si prendono le risorse che è un tema che ci interessa, salvo che siamo stati noi ad ampliare i congedi in questi anni” e “salvo quando ci si propone di reperire soldi dalle banche e dalle società energetiche che è pure qualcosa che abbiamo fatto noi e non la sinistra”, ha aggiunto.