Fno Tsrm e Pstrp “L’equità contrattuale è una leva per la qualità e la sostenibilità del sistema”

ROMA (ITALPRESS) – La FNO TSRM e PSTRP richiama il ruolo strategico dei professionisti della sanità privata accreditata e delle RSA, parte integrante del Servizio sanitario nazionale e fondamentali per la continuità assistenziale, soprattutto per i pazienti più fragili. Al centro, il tema del rinnovo contrattuale e dell’equilibrio tra responsabilità, retribuzioni e tutele: uno squilibrio rischia di compromettere motivazione, permanenza dei professionisti e qualità dell’assistenza.

“Non è una questione di settore ma di tenuta del sistema sanitario”, afferma il presidente Diego Catania, sottolineando la necessità di condizioni coerenti con le responsabilità.

Per la Federazione, l’equità contrattuale è essenziale per garantire sostenibilità, efficienza e qualità, evitando la perdita di attrattività delle professioni e assicurando standard assistenziali adeguati.

La Federazione evidenzia inoltre come il riconoscimento del valore di questi professionisti passi anche attraverso condizioni contrattuali in grado di garantire dignità, stabilità e prospettive di sviluppo. In assenza di tali elementi, il rischio è una progressiva perdita di attrattività delle professioni sanitarie nei contesti della sanità privata accreditata e delle RSA, con possibili ricadute sull’organizzazione e sull’efficacia dei servizi.

Investire sul capitale umano, indipendentemente dal contesto in cui opera, rappresenta quindi una leva strategica per assicurare standard assistenziali elevati e omogenei su tutto il territorio.

La FNO TSRM e PSTRP sottolinea infine l’importanza di proseguire il confronto sul rinnovo contrattuale con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise e strutturali, nell’interesse dei professionisti e della qualità dell’assistenza ai cittadini.

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