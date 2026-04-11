Amendola: Roma? Cominciamo noi a essere civili e a non sporcarla

Roma, 10 apr. (askanews) – “Non voglio aprire polemiche su Roma, qualunque cosa cambia in meglio o in peggio dipende sempre da chi ci sta dentro, quindi la responsabilità è sempre nostra, perché è molto facile addossare le colpe di una città in un momento di difficoltà al comune o alla politica, cominciamo a essere noi i primi a essere civili in questa città e a cercare di non sporcarla, di rispettarla, vedrai che cambia”.Così Claudio Amendola, rispondendo a una domanda su come vedeva in questo momento Roma, a margine della presentazione della serie “I Cesaroni – Il Ritorno” alla Garbatella. La settima stagione andrà in onda dal 13 aprile su Canale 5 in prima serata.