“Colpi Di Fulmine” è il nuovo singolo di Joshua

Milano, 11 apr. (askanews) – Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Colpi Di Fulmine” è il nuovo brano di Joshua, prodotto da Dat Boi Dee, accompagnato dal videoclip ufficiale.

Diretto da Yuri Dellacasa, il videoclip di “Colpi di Fulmine” ricrea atmosfere di vita di strada, restituendo uno spaccato in cui molti giovani crescono sentendosi intrappolati e faticano a trovare speranza e alternative alla propria realtà. All’interno di questo contesto, Joshua incarna la scelta di intraprendere una direzione diversa, sottraendosi a queste dinamiche e trovando la forza di costruire il proprio percorso, affermando la propria identità senza lasciarsi trascinare dall’ambiente circostante. Il video si chiude infatti con lui in primo piano e la strada alle spalle, pronto a percorre la sua strada, le atmosfere urban non sono quindi un semplice elemento estetico, ma parte integrante del racconto, il punto di partenza da cui prende forma il significato del brano.

“Colpi Di Fulmine” è un brano diretto che racconta cosa significa crescere inseguendo i propri obiettivi, tra pressione, dubbi e il desiderio di costruirsi qualcosa di diverso dalla propria realtà. Una base dai ritmi soul, R&B e hip hop accompagna un testo, scritto con Ralph e Dunkan, che attraverso immagini di strada e pensieri crudi, mette al centro la fame che ti tiene in piedi anche quando tutto intorno spinge a mollare. Con un ritornello forte e immediato, Joshua usa i “fulmini” come simbolo di momenti improvvisi che possono cambiare direzione, accendere una consapevolezza o ribaltare un percorso fatto di cadute e ripartenze.

Joshua torna sulla scena con sua nuova musica per confermare la sua naturalezza nel muoversi tra generi e influenze che spaziano dalla tradizione black e soul all’urban e hip hop. L’artista conta collaborazioni e feat. in importanti progetti discografici come FASTLIFE5: Audio Luxury di Guè e Cookin Soul, Elsewhere di Gemitaiz, diversi contributi nell’album Fastlife di Guè, inclusa la traccia The World Iz Yourz e arriva dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano La mia parola (certificato disco d’oro) al fianco di Shablo, Guè e Tormento.