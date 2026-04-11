C.sinistra, Renzi: fossi Silvia Salis mi candiderei a primarie

Roma, 11 apr. (askanews) – Le primarie per la scelta del leader

del campo progressista sono una prospettiva “inevitabile” e

“anche la prospettiva più giusta”. Lo afferma, in una intervista alla Stampa, il leader di Italia Viva Matteo Renzi che oggi a Roma celebra le Primarie delle Idee.

La “disponibilità” della sindaca di Genova Silvia Salis a correre come candidata premier se invocata da tutti i partiti del centrosinistra “è una buona notizia, ma la leadership politica si conquista sul campo, misurandosi con gli altri, non attraverso un’incoronazione. Fossi in lei – sottolinea l’ex premier -, mi candiderei alle primarie. Se vince si prende Palazzo Chigi. Se non vince guida una lista riformista che a quel punto va oltre il 10% ed è decisiva per sconfiggere la destra”.

“Spero che Salis cambi idea e vinca il pregiudizio anti

primarie – aggiunge – i gazebo sono una festa di popolo, non una

minaccia”. “La Meloni è in crisi, ma il centrosinistra deve dare una risposta, offrire agli italiani un’alternativa. Bene, le primarie per scegliere il candidato o la candidata, ma servono soprattutto le primarie delle idee, cioè se vinciamo che facciamo? Perché c’è tanta gente che dice io la Meloni non la voto più perché sono deluso, però ancora non mi fido di voi ecco a cosa servono le primarie delle idee” ribadisce Renzi parlando con i giornalisti nell’ambito della kermesse.