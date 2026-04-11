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Giornata mondiale del Parkinson, Locatelli “Troppo spesso le famiglie si trovano sole”

| 11 Aprile 2026 14:06 | 0 commenti

Giornata mondiale del Parkinson, Locatelli “Troppo spesso le famiglie si trovano sole”

Salute Italpress, Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, 11 aprile, è il World Parkinson Day, una giornata importante per richiamare l’attenzione sul Parkinson e su tutto ciò che questa condizione comporta nella vita quotidiana delle persone e delle loro famiglie. Grazie a tutte le associazioni che ogni giorno lavorano per informare, sostenere e promuovere attenzione. Troppo spesso le famiglie si trovano sole al momento della diagnosi e non sanno come affrontare il percorso”. Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

“Per questo sono fondamentali i momenti di confronto, il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, ma anche il potenziamento di attività ricreative, sportive e sociali che contribuiscono concretamente al miglioramento della qualità della vita – aggiunge -. È indispensabile accompagnare le famiglie perché non si sentano sole e possano diventare parte di una rete forte e strutturata, capace di affrontare insieme anche le fasi più difficili della malattia, sempre nel rispetto della dignità della persona”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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