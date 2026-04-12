Calcio, Parma-Napoli 1-1, azzurri frenati al Tardini

Roma, 12 apr. (askanews) – Il Napoli non va oltre l’1-1 sul campo del Parma e manca l’occasione di mettere pressione all’Inter capolista, impegnata in serata contro il Como. Al Tardini finisce in parità una gara dai due volti: avvio shock per gli uomini di Antonio Conte, colpiti dopo appena 33 secondi, e lunga rincorsa premiata solo nella ripresa con il gol di McTominay.

Pronti via e il Parma passa subito: lancio lungo del portiere Suzuki, sponda di Elphege e inserimento perfetto di Strefezza che, lasciato solo, batte Milinkovic-Savic con un destro a giro. E’ uno dei gol più veloci subiti dal Napoli in Serie A negli ultimi anni e indirizza immediatamente il copione della partita, con i padroni di casa chiusi a difesa del vantaggio e gli azzurri costretti a fare la gara.

Il Napoli prende il controllo del possesso e si stabilisce nella metà campo avversaria, ma fatica a trovare varchi. La squadra di Conte prova soprattutto con cross e conclusioni dalla distanza, senza creare vere occasioni limpide nel primo tempo. L’opportunità più interessante arriva nel finale della prima frazione con Olivera, ma la difesa del Parma respinge.

Nella ripresa il copione non cambia: Napoli all’attacco e Parma pronto a ripartire. Gli azzurri aumentano la pressione e al 60′ trovano il pareggio: imbucata centrale di Lobotka per Hojlund che lavora spalle alla porta e serve McTominay, bravo a concludere di prima intenzione con un diagonale vincente.

Dopo il pari il Napoli insiste alla ricerca del sorpasso, ma sbatte contro l’organizzazione difensiva del Parma e contro un attento Suzuki. Politano spreca una buona chance dal limite, mentre nel finale Elmas ha l’occasione più nitida ma colpisce male di testa da posizione favorevole. Anche il Parma si riaffaccia in avanti, sfiorando il nuovo vantaggio con Keita e creando qualche apprensione alla difesa azzurra.

Nel recupero ultimo tentativo del Napoli con Alisson, ma il portiere giapponese risponde presente. Finisce 1-1: un risultato che rallenta la corsa degli azzurri.