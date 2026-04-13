I Duran Duran ripubblicano in vinile due loro storici album

Milano, 13 apr. (askanews) – I Duran Duran riportano sul mercato in formato vinile Duran Duran (The Wedding Album) del 1993 e Thank You del 1995, per la prima volta dalle loro release originali. Disponibili da ora, entrambi gli album saranno ripubblicati come set 2LP e su CD.

Dopo il successo delle ristampe della scorsa estate dei primi cinque album in studio -Duran Duran, Rio, Seven and the Ragged Tiger, Notorious e Big Thing- la band presenta ora The Wedding Album e Thank You in edizioni nuovamente rimasterizzate. Entrambi i titoli presentano gli ultimi remaster audio disponibili, con le configurazioni in vinile ampliate nel formato deluxe 2LP.

The Wedding Album è racchiuso in una copertina con nuovi dettagli in rilievo e accompagnato da una art card da 12 pollici, mentre Thank You si presenta in copertina apribile con un poster pieghevole che replica fedelmente l’edizione originale. Le edizioni CD aggiornate sono confezionate in custodie di carta, sostituendo i jewel case originali.

Pubblicato nel 1993, Duran Duran, il secondo disco omonimo della band, affettuosamente conosciuto come The Wedding Album, debuttò nella top 10 su entrambe le sponde dell’Atlantico. Trainato dai successi mondiali Ordinary World e Come Undone, rimane una pietra miliare della loro leggendaria carriera, mostrando la band in una forma creativa straordinaria.

Thank You, uscito nel 1995, è l’album di cover che include le versioni dei Duran Duran di brani classici scritti da Led Zeppelin, Bob Dylan, The Doors, Lou Reed, Public Enemy ed Elvis Costello. L’album entrò nella top 20 delle classifiche britanniche e americane; Lou Reed definì la loro versione di “Perfect Day” come “la migliore cover mai realizzata di una mia canzone”. La traccia di apertura, la cover di “White Lines (Don’t Do It)” di Grandmaster Melle Mel, rimane ancora oggi uno dei brani preferiti dai fan durante i live.

Guardando al futuro, i Duran Duran hanno già annunciato importanti performance dal vivo per il 2026. Dopo l’headlining al Beachlife Festival di Redondo Beach, in California, a maggio, la band tornerà a Las Vegas per quattro show al BleauLive Theater del Fontainebleau Vegas. Il tour estivo proseguirà in Europa a giugno e luglio con tappe al Heartland Festival (Kværndrup), all’O2 Arena di Praga, alla Papp László Sportaréna di Budapest e al Boris Trajkovski Sports Center di Skopje.

A luglio, la band terrà tre concerti speciali in Italia: all’Arena di Verona, alla Reggia di Caserta e a Villa Manin.

I Duran Duran hanno venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, ottenuto 18 singoli di successo in America e 21 brani nella Top 20 del Regno Unito, confermandosi come una delle band più influenti e di successo di tutti i tempi. Sono stati inoltre onorati con otto premi alla carriera, due GRAMMY, due BRIT Awards, l’ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame e due Ivor Novello, uno dei quali per l’Eccezionale Contributo alla Musica Britannica.