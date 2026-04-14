Alfa Romeo al Salone dell’Automobile di New York

TORINO (ITALPRESS) – Dopo oltre un decennio di partecipazione al Salone dell’Automobile di New York, Alfa Romeo è stata ancora una volta protagonista dell’edizione 2026 che si è tenuta dal 3 al 12 aprile, consolidando il proprio posizionamento nel panorama automobilistico mondiale.

Da 124 anni il Salone dell’Automobile di New York offre uno sguardo sul futuro della mobilità, affermandosi come uno degli eventi più prestigiosi e longevi del calendario automobilistico mondiale. In questa cornice iconica, Alfa Romeo ha riunito una gamma di modelli che incarna il DNA del brand: una sintesi unica di design italiano, innovazione tecnologica e dinamiche di guida inconfondibili.

Al centro dello stand spiccavano Nuova Tonale e Stelvio, entrambe espressione dell’impegno di Alfa Romeo nel coniugare una bellezza senza tempo con soluzioni ingegneristiche all’avanguardia, offrendo un’esperienza di guida autentica ed emozionante.

Riflettori puntati sulla Nuova Tonale, che va a rafforzare la presenza di Alfa Romeo nel segmento dei SUV compatti premium. Progettata per incarnare la filosofia Alfa Romeo di “bellezza necessaria”, Tonale esprime un design funzionale che rispecchia le entusiasmanti prestazioni a bordo. Caratterizzata da una presenza su strada più imponente e da una carreggiata più ampia, presenta un frontale audace e ridisegnato su cui spicca una griglia a scudetto concava, ispirata all’iconica 33 Stradale.

Sotto il cofano, la Nuova Tonale è alimentata da un motore quattro cilindri in linea turbo da 2,0 litri tecnologicamente avanzato che eroga 268 cavalli e una coppia di 295 lb-ft, abbinato a un cambio automatico a nove rapporti e alla trazione integrale Q4 di serie, che assicurano prestazioni dinamiche in ogni condizione.

Stelvio continua a rappresentare un punto di riferimento per lo spirito sportivo di Alfa Romeo. Grazie alla tecnologia avanzata e all’eccellenza del design italiano, questo SUV altamente performante offre un’esperienza di guida equilibrata, coinvolgente e raffinata. Alimentata da un motore turbo a quattro cilindri in linea da 2,0 litri che eroga 280 cavalli e una coppia di 306 lb-ft, Stelvio rappresenta lo standard di riferimento del segmento per il piacere di guida. Insieme a Giulia, Stelvio resterà disponibile fino al 2027.

foto: ufficio stampa Stellantis

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