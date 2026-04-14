Michelin per i suoi 120 anni presenta due nuovi pneumatici

ORIGGIO (VARESE) (ITALPRESS) – Nell’anno in cui Michelin celebra i 120 anni di presenza industriale in Italia, arrivano sul mercato i nuovi michelin Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy, ampliando così l’offerta di pneumatici estivi. E se si tratta di due gamme distinte, un elemento le unisce: l’efficienza energetica. La presentazione arriva in un momento positivo per il brand che raggiunge il traguardo dei 120 anni in piena forma.

“Siamo di fronte ad un traguardo importante. Ma non è la finalità: è un lungo percorso fatto di innovazione, di storia industriale e soprattutto di persone. Grazie a loro e ad un livello di investimenti adeguato, Michelin riesce costantemente ad innovare il mondo del pneumatico”, ha dichiarato Agostino Mazzocchi, presidente e AD Michelin Italia.

Proprio nel nostro paese, Michelin è leader per capacità produttiva installata (14 milioni di pneumatici/anno) ed è il primo datore di lavoro del settore, con oltre 3.800 dipendenti distribuiti nei tre stabilimenti piemontesi di Torino – dove sono presenti anche la sede legale e il magazzino logistico – Alessandria, Cuneo e la sede commerciale di Milano.

La nuova linea robotizzata di Cuneo, unica in Europa, rappresenta un ulteriore elemento distintivo che rafforza la competitività dell’azienda, non solo a livello nazionale, ma anche europeo. Un’innovazione frutto – anche – degli ingenti investimenti effettuati dal gruppo Michelin in Italia, che negli ultimi cinque anni ammontano a 432 milioni di euro. Teniamo anche conto che la sola sezione ricerca e sviluppo a livello gruppo conta 6mila persone con budget che nel 2024 hanno raggiunto la quota di 1,2 miliardi di euro.

Nel 2025, Michelin Italia ha inoltre creato un indotto di 328 milioni di euro e collaborato con 2.800 fornitori, rafforzando il suo ruolo di motore della crescita e della competitività locale.

Tornando invece ai nuovi pneumatici del brand, stiamo parlando di Michelin Primacy 5 Energy e Michelin Pilot Sport 5 Energy.

“Parliamo di due gamme che massimizzano l’efficienza energetica: una gamma touring e una sportiva. Inoltre vengono mantenute elevate le prestazioni di sicurezza per quanto riguarda il Primacy 5 Energy e al contempo le prestazioni sportive per quanto riguarda il Pilot Sport 5 Energy”, ha spiegato Antonio di Benedetto, responsabile prodotto suv & vettura, sottolineando che questi pneumatici ” si rivolgono agli automobilisti che hanno necessità di massimizzare l’efficienza energetica del proprio veicolo sia esso termico, elettrico o ibrido”.

Nell’ambito dell’etichetta Europea dei pneumatici, tutte le dimensioni del nuovo MICHELIN Primacy 5 Energy sono valutate in classe “A” in frenata sul bagnato. Questo pneumatico migliora la distanza frenata dell’8% rispetto al suo predecessore, sia da nuovo che da usurato a 2 mm, cioè in prossimità del limite legale di usura (1,6mm). Anche l’efficienza energetica – prestazione inserita all’interno dell’etichetta Europea – è valutata in classe “A” e posiziona il nuovo MICHELIN Primacy 5 Energy ai vertici della categoria.

Nel dettaglio, un pneumatico classificato “A” in efficienza energetica permette: fino al 6% di risparmio sui consumi (0,3 L/100 km); fino al +10% di autonomia per un veicolo elettrico; fino a 169 euro di risparmio e 327 kg di CO2 evitati; fini a +70 km di autonomia aggiuntiva per carica per un’auto.

MICHELIN Primacy 5 Energy è già disponibile da gennaio 2026 in 35 dimensioni, dai 16″ a 21″. Il pneumatico Michelin Pilot Sport 5 energy è invece progettato per chi desidera combinare guida sportiva ed efficienza nei consumi, senza alcun compromesso. Una posizione estremamente rara nella categoria dei pneumatici sportivi. Le tecnologie derivate dall’esperienza Michelin nel motorsport permettono a questo pneumatico di offrire un’eccellente precisione di guida ed un’elevata aderenza, sia su asciutto che su bagnato. L’ottima durata chilometrica del nuovo MICHELIN Pilot Sport 5 energy è la risposta concreta ad una delle sfide più importanti nelle auto sportive: l’usura più rapida dei pneumatici. Grazie all’insieme di tecnologie, che lavorano su struttura, materiali e design del battistrada, il nuovo MICHELIN Pilot Sport 5 energy riduce la resistenza al rotolamento a un livello mai visto prima in un pneumatico sportivo. Questo pneumatico è leader della categoria in termini di durata chilometrica e, al tempo stesso, ottiene la classe “A” in efficienza energetica. Secondo Di Benedetto “possiamo declinare senza energetica per qualsiasi tipo di alimentazione. Per un veicolo elettrico parleremo di maggiore autonomia e quindi più chilometri percorsi con la stessa carica. Invece per un veicolo termico parleremo di riduzione dei consumi di carburante, non si dimenticare infatti sull’ambiente con riduzione delle emissioni di CO2”.

foto: xh7/Italpress

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