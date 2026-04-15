Ciriani: Conte non ha la maturità sufficiente per ruoli che vorrebbe

Roma, 15 apr. (askanews) – “Ho attaccato molte volte la segretaria Schlein ma non faccio fatica ad apprezzare” le parole spese “per difendere non Giorgia Meloni e il governo ma l’Italia” dagli attacchi del presidente Usa Donald Trump. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani intervistato a Ping Pong su Rai Radio 1.

Ciriani ha invece criticato “altri ex presidenti del Consiglio che non hanno sentito la necessità di intervenire a difesa del paese e non della Meloni. Questo secondo me stride con i ruoli che anche in futuro, ad esempio l’ex presidente Conte, vorrebbe ricoprire: non ha dimostrato la maturità sufficiente”.