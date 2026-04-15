Cobolli vola ai quarti di Monaco, Paolini sconfitta all’esordio a Stoccarda

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale nel “BMW Open” (ATP 500 – montepremi 2.561.110 euro) di scena sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Il 23enne tennista romano, n.16 del ranking e quarto favorito del seeding, ha superato al secondo turno (ottavi) il belga Zizou Bergs, 40esimo della classifica Atp, con il punteggio di 6-2 6-3, maturato in un’ora e 13 minuti di gioco. Per un posto in semifinale Cobolli sfiderà il vincente della sfida tra l’altro azzurro Luciano Darderi, n.21 del mondo e sesta forza del tabellone, e il ceco Vit Kopriva, n.77 Atp.

ESORDIO AMARO PER JASMINE PAOLINI A STOCCARDA

Esordio amaro per Jasmine Paolini, unica azzurra al via nel “Porsche Tennis Grand Prix”, Wta 500 da 1.049.083 dollari che si sta disputando sulla terra rossa indoor della “Porsche Arena” di Stoccarda, in Germania.

La 30enne di Bagni di Lucca, numero 8 del ranking e 5 del seeding, reduce dall’impegno con la nazionale in BJK Cup a Velletri, è stata eliminata al primo turno dalla turca Zeynep Sonmez, numero 79 Wta e proveniente dalle qualificazioni, per 6-2 6-2 in un’ora e 15 minuti di gioco.

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(ITALPRESS).