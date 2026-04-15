Italia-Usa, La Russa: rapporto con Trump incrinato? Problema di lui non Meloni

Roma, 15 apr. (askanews) – “Questo è un problema del presidente Trump non della Meloni”. Così il presidente del

Senato, Ignazio La Russa, intercettato alla Camera, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se si fosse incrinato il rapporto di amicizia tra la premier e il presidente degli Stati Uniti d’America.

Per la seconda carica dello Stato “non c’è stato un cambiamento” nella politica estera del governo, “è un cambiamento percepito. Come sempre la Meloni mantiene dritta l’asse dell’amicizia con gli Stati Uniti e dell’interesse dell’Italia e dell’Occidente e si esprime secondo quello che succede: il più delle volte a sostegno di questa amicizia e quindi quando siamo d’accordo perché non dirlo più di chiunque altro senza remore, anche quando è scomodo dirlo? Ma quando non è d’accordo, anche se è scomodo dire che non è d’accordo, lei lo dice: questa è Giorgia Meloni e io che la conosco bene vi dico che sarà sempre così”.