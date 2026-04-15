Madonna torna sulla pista da ballo con “Confessions II”

Milano, 15 apr. (askanews) – Madonna ha annunciato oggi che il suo attesissimo nuovo album, “Confessions II”, uscirà il 3 luglio su etichetta Warner Records. Il nuovo album è il seguito dell’iconico “Confessions on a Dance Floor”. In attesa del primo singolo, Madonna svela un primo assaggio musicale con un teaser visivo dalle atmosfere trance. Guardalo QUI. I fan possono già preordinare l’album nei formati vinile, CD e cassetta.

Madonna riassume il suo nuovo album citando le prime righe della sua canzone «One Step Away»: «La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo non è solo un luogo, è una soglia: uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio».

Aggiunge Madonna : «Quando io e Stuart Price abbiamo iniziato a lavorare a questo album, questo era il nostro manifesto»:

We must dance, celebrate, and pray with our bodies. These are things that we’ve been doing for thousands of years  they really are spiritual practices. After all, the dance floor is a ritualistic space. It’s a place where you connect

with your wounds, with your fragility. To rave is an art. It’s about pushing your limits and connecting to a community of like-minded people.

Sound, light, and vibration

Reshape our perceptions

Pulling us into a trance-like state.

The repetition of the bass, we don’t just hear it but we feel it.

Altering our consciousness and dissolving ego and time.

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Dobbiamo ballare, festeggiare e pregare con il nostro corpo. Sono cose che facciamo da migliaia di anni: sono vere e proprie pratiche spirituali. Dopotutto, la pista da ballo e’ uno spazio rituale. E’ un luogo in cui ci si connette

 con le proprie ferite, con la propria fragilita’. Il rave e’ un’arte. Si tratta di spingersi oltre i propri limiti e entrare in contatto con una comunita’ di persone che la pensano allo stesso modo.

Suono, luce e vibrazioni

rimodellano le nostre percezioni

trascinandoci in uno stato simile alla trance.

La ripetizione del basso non la sentiamo solo, ma la percepiamo.

Alterando la nostra coscienza e dissolvendo l’ego e il tempo