Madonna torna sulla pista da ballo con “Confessions II”

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Milano, 15 apr. (askanews) – Madonna ha annunciato oggi che il suo attesissimo nuovo album, “Confessions II”, uscirà il 3 luglio su etichetta Warner Records. Il nuovo album è il seguito dell’iconico “Confessions on a Dance Floor”. In attesa del primo singolo, Madonna svela un primo assaggio musicale con un teaser visivo dalle atmosfere trance. Guardalo QUI. I fan possono già preordinare l’album nei formati vinile, CD e cassetta.
Madonna riassume il suo nuovo album citando le prime righe della sua canzone «One Step Away»: «La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo non è solo un luogo, è una soglia: uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio».
Aggiunge Madonna : «Quando io e Stuart Price abbiamo iniziato a lavorare a questo album, questo era il nostro manifesto»:
We must dance, celebrate, and pray with our bodies. These are things that we’ve been doing for thousands of years they really are spiritual practices. After all, the dance floor is a ritualistic space. It’s a place where you connect
with your wounds, with your fragility. To rave is an art. It’s about pushing your limits and connecting to a community of like-minded people.
Sound, light, and vibration
Reshape our perceptions
Pulling us into a trance-like state.
The repetition of the bass, we don’t just hear it but we feel it.
Altering our consciousness and dissolving ego and time.
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Dobbiamo ballare, festeggiare e pregare con il nostro corpo. Sono cose che facciamo da migliaia di anni: sono vere e proprie pratiche spirituali. Dopotutto, la pista da ballo e’ uno spazio rituale. E’ un luogo in cui ci si connette
con le proprie ferite, con la propria fragilita’. Il rave e’ un’arte. Si tratta di spingersi oltre i propri limiti e entrare in contatto con una comunita’ di persone che la pensano allo stesso modo.
Suono, luce e vibrazioni
rimodellano le nostre percezioni
trascinandoci in uno stato simile alla trance.
La ripetizione del basso non la sentiamo solo, ma la percepiamo.
Alterando la nostra coscienza e dissolvendo l’ego e il tempo
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