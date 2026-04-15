Mattarella: Italia vuol contribuire a ripristino legalità internazionale

Roma, 15 apr. (askanews) – “In questo momento così travagliato appare più che mai necessaria la difesa, con rinnovata fermezza, dei valori sanciti dalla nostra Costituzione e l’Aeronautica militare è preziosa per il contributo che l’Italia intende fornire al ripristino della legalità internazionale nel rispetto reciproco tra le nazioni e sulla loro ritrovata coesione”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Antonio Conserva e una rappresentanza dell’Aeronautica in occasione del 103° anniversario di fondazione.