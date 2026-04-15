Si consuma strappo Meloni-Trump, tycoon all’attacco: mi sbagliavo su di lei

Verona, 14 apr. (askanews) – Le parole di Donald Trump deflagrano quando Giorgia Meloni ha appena lasciato il Vinitaly, da dove la premier ha annunciato lo stop al memorandum con Israele sulla Difesa. “Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”, è il giudizio durissimo sulla premier italiana che il presidente Usa affida al Corriere della Sera. E’ la conseguenza della presa di distanza sul Papa, con Meloni che ieri nel tardo pomeriggio – dopo una giornata di attacchi da parte delle opposizioni – ha definito “inaccettabili” le parole di Trump: “È lei che è inaccettabile”, ribatte il tycoon, criticando Meloni per l’atteggiamento sull’Iran e per il mancato intervento nello Stretto di Hormuz.

Poche ore prima, la stessa premier aveva rivendicato la sua capacità di criticare Trump (“Ho detto parole chiare, non so quanti leader le abbiano espresse. Questo per quanti

dicono che ci sarebbe una sudditanza…”), negando però che questo potesse avere conseguenze nei rapporti tra Italia e Usa: “Per quanto possa essere complesso, per quanto possa essere difficile, il nostro orizzonte rimane l’Occidente”, aveva ribadito ai giornalisti che la attendevano alla Fiera di Verona. “Questa non è la politica di Giorgia Meloni, è la politica dell’Italia da 80 anni, da molto tempo”, ribadita – sottolinea la premier – anche dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ancora più chiaramente: “Non guardo ad un’altra parte del mondo”, magari a Oriente. In questa cornice però, rivendica Meloni, “quando uno non è d’accordo, e io non sono d’accordo spesso, lo deve dire”. E qui, la premier aveva dato l’annuncio: “Ad esempio, non me lo avete chiesto, ma in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele”. Decisione con un significato politico che va ben oltre i suoi effetti pratici, e che arriva dopo le tensioni sul Santo Sepolcro, sugli attacchi di Israele ad Unifil, e sui bombardamenti di Beirut, con reciproche convocazioni degli ambasciatori tra Roma e Tel Aviv.

Due passaggi – la difesa di papa Leone dagli attacchi di Trump e lo stop al memorandum con Israele – che segnano dunque un atteggiamento nuovo da parte del governo italiano. Ma chissà se a palazzo Chigi si aspettassero una reazione simile da parte del presidente Usa. La premier non risponde, lo fanno i suoi capigruppo a Camera e Senato Galeazzo Bignami e Lucio Malan che diffondono una nota congiunta: “Italia e Stati Uniti sono Nazioni amiche ed alleate da lungo tempo, a prescindere da chi governa. Dispiace che ultimamente scelte dell’amministrazione americana non appaiano in linea con la visione degli Stati europei, Italia compresa. Ma il dovere degli amici è dire con trasparenza quando non si è d’accordo, non assecondare ciò che si reputa sbagliato. È quanto ha sempre fatto Giorgia Meloni in Europa come con gli Stati Uniti e con gli altri partner, con la chiarezza e la sincerità che hanno restituito alla nostra Nazione credibilità e prestigio a livello internazionale. Un comportamento coraggioso, sempre volto a difendere l’interesse nazionale”.

Sulla stessa linea il ministro della Difesa Guido Crosetto, che invece si esprime su X: “L’amicizia tra Nazioni alleate si fonda sul rispetto, non sulla rinuncia alla propria autonomia di giudizio. Essere alleati non significa accettare tutto in silenzio, ma avere il coraggio di dire con chiarezza ciò che si ritiene giusto. Il legame tra Italia e Stati Uniti non è in discussione, così come non è in discussione la solidità dell’alleanza. Fino a oggi il Presidente Trump ha considerato Giorgia Meloni una persona coraggiosa, determinata e attenta al bene dell’Italia. Ed è vero. Perché Giorgia Meloni è un leader che non ha mai temuto di dire ciò che pensa, soprattutto quando sono in gioco princìpi, rispetto e identità”. Così come il ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Essere alleati degli Stati Uniti e avere relazioni transatlantiche significa anche essere franchi, sinceri e rispettosi l’uno dell’altro. Noi abbiamo sempre detto quello che pensavamo. Giorgia Meloni aveva ragione: è una donna coraggiosa perché non ha mai nascosto ciò che pensava”.