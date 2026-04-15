The Zen Circus, si aggiugono nuove date a “Il Male Summer Tour 2026”

Roma, 14 apr. (askanews) – The Zen Circus aggiungono nuovi appuntamenti al calendario de “Il Male Summer Tour 2026”, con il quale attraverseranno l’estate accendendo i palchi dei principali festival italiani.

Tra le nuove date il 29 maggio a Livorno (Straborgo), il

17 luglio al MenGo Music Fest di Arezzo, il 21

21 luglio al Suoni di Marca Festival a Treviso, il 25 luglio a Sogliano (FC) per Notturni Nel Bosco, l’8 agosto Monte San Giacomo (SA) per il Tindamè Festival, il 21 agosto al Festival Radio Onda D’Urto di Brescia, il 3 settembre al Liberi Tutti 2026 di Sesto Fiorentino (FI).

“Il tour nei club de Il Male è stato probabilmente il più bello della nostra storia. E non era così scontato, visto che la nostra storia è decisamente lunga”, affermano The Zen Circus. “Questa estate mescoleremo ancora di più le carte, fra una selezione di canzoni dell’ultimo disco, brani storici immancabili e chicche per i dieci anni de La Terza Guerra Mondiale. Non vediamo l’ora”.

Nel frattempo, la band scalda i motori con un tour europeo, in partenza il 17 e 18 aprile dallo Studio Foce di Lugano, per celebrare i dieci anni dall’uscita di “La Terza Guerra Mondiale”, uno degli album cardine della loro discografia; la band farà poi tappa il 19 aprile a Monaco, il 20 aprile sarà a Berlino, il 22 a Parigi, il 24 a Bruxelles, il 25 a Londra e il 27 a Barcellona.

Pubblicato il 26 settembre 2025, Il Male (Carosello Records) è il loro ultimo album di inediti, undici tracce per uno dei loro lavori più crudi e diretti in cui il tema del dolore viene affrontato nelle sue molteplici forme. La band mette al centro il Male: lo interrogano, lo ascoltano, lo combattono. Perché ignorarlo non lo cancella, ma lo alimenta. Difendono l’imperfezione e l’incoerenza come parte dell’essere umani, riconoscendo nella fragilità e nella fallibilità un tratto comune.