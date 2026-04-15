TIM racconta il Made in Italy tra storia e innovazione

Torino, 15 apr. (askanews) – C’è un filo che attraversa oltre un secolo di storia industriale italiana e arriva fino all’intelligenza artificiale. È della ricerca, della capacità di trasformare innovazione tecnologica e visione industriale in infrastrutture, servizi e conoscenza condivisa. È lungo questo percorso che TIM partecipa alla ‘Giornata Nazionale del Made in Italy’, raccontando il proprio ruolo nella storia e nell’evoluzione delle telecomunicazioni italiane, che unisce passato e futuro, tra memoria industriale e innovazione tecnologica, che si sviluppa tra Torino e Ivrea, luoghi simbolo dell’ingegno e della cultura produttiva del Paese. A Torino, l’Archivio Storico TIM diventa il punto di partenza del viaggio che attraversa l’evoluzione delle comunicazioni in Italia. Un luogo che custodisce documenti, immagini e dispositivi iconici capaci di raccontare oltre un secolo di evoluzione delle comunicazioni. Dalle prime reti telefoniche alle innovazioni dello CSELT, fino alle tecnologie che hanno segnato la rivoluzione digitale, come la fibra ottica, la sintesi vocale e gli standard MPEG. Un racconto che attraversa anche la dimensione sociale della tecnologia: dalla diffusione della SIM ricaricabile negli anni ’90, che ha reso il telefonino accessibile a milioni di persone, fino al ruolo delle centraliniste, tra le prime figure professionali femminili qualificate nel settore. Senza dimenticare il design industriale, rappresentato da oggetti simbolo come il telefono Grillo, icona del Made in Italy. Dalla memoria si passa poi all’innovazione con gli Innovation Lab di TIM, dove vengono sviluppate tecnologie come intelligenza artificiale, 5G, cloud, cybersecurity e Internet of Things. Qui la ricerca diventa applicazione concreta, con soluzioni pensate per città intelligenti, servizi pubblici e sistemi industriali sempre più connessi e sostenibili.Tra queste, piattaforme come TIM Urban Genius, capace di interpretare grandi flussi informativi per l’ottimizzazione e la pianificazione di servizi, mobilità e risorse e TIM Multi Robot Orchestrator, che coordina robot terrestri e droni, mostrano come l’integrazione tra AI, dati e infrastrutture possa migliorare la gestione dei territori e dei processi industriali, mentre le esperienze immersive aprono nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.Il percorso si completa con il legame con Olivetti, altro simbolo dell’industria italiana, tra archivi storici, mostre e applicazioni innovative; con la mostra , ‘Dati Sensibili’, ospitata presso il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano il patrimonio documentale diventa chiave per leggere il presente attraverso ‘OLO’, un agente conversazionale basato su AI come interlocutore ‘non umano’ capace di dialogare con i visitatori attingendo al patrimonio storico imprenditoriale mentre ad Ivrea, lo sguardo si sposta sul rapporto tra innovazione e sport con la mostra ‘Olivetti e lo sport’, dove i visitatori possono ripercorrere attraverso immagini d’epoca, il contributo tecnologico dell’azienda nell’organizzazione dei grandi eventi sportivi internazionali. Un racconto che dimostra come il Made in Italy continui a evolversi, unendo tradizione e tecnologia, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.