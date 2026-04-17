Giornata mondiale Terra: da Msp Roma iniziative per tutela pianeta

Roma, 17 apr. (askanews) – In occasione della Giornata Mondiale della Terra, che si celebra ogni anno il 22 aprile per sensibilizzare cittadini e istituzioni alla tutela dell’ambiente, MSP Roma – ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni – rinnova il proprio impegno attraverso una serie di iniziative concrete volte a promuovere sostenibilità, educazione ambientale e partecipazione attiva.

Istituita nel 1970, la Giornata della Terra – ricorda una nota – rappresenta oggi uno degli appuntamenti globali più importanti dedicati alla salvaguardia del pianeta, coinvolgendo oltre 190 Paesi e milioni di persone in attività che spaziano dalla riduzione dell’inquinamento alla diffusione di buone pratiche ecologiche. In questo contesto, MSP Roma porta avanti un approccio che unisce sport e ambiente, favorendo una maggiore consapevolezza soprattutto tra le giovani generazioni.

Tra le iniziative di punta, il 19 aprile si svolgerà la sesta edizione dell’evento “Lo sport incontra l’ambiente”, una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti in mare e sulla spiaggia presso la Margon Beach, nel territorio di Civitavecchia. L’evento, patrocinato dal Comune di Civitavecchia, vedrà la partecipazione delle ASD/SSD affiliate di subacquea insieme a cittadini volontari, in un’azione concreta di tutela dell’ecosistema marino e costiero.

Parallelamente, dal 16 al 19 aprile MSP Roma sarà presente, come avviene ogni anno dal 2017, al Villaggio per la Terra, ospitato presso il Galoppatoio di Villa Borghese. All’interno di questo importante evento dedicato alla sostenibilità, l’organizzazione allestirà uno stand informativo e offrirà attività gratuite di mountain bike per i più piccoli, guidate da istruttori qualificati. Un’opportunità per avvicinare bambini e famiglie allo sport all’aria aperta, promuovendo al contempo il rispetto per l’ambiente.

Queste iniziative confermano il ruolo attivo di MSP Roma nella diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale, tema sempre più centrale nella società contemporanea. In un’epoca segnata dai cambiamenti climatici e dalla crescente necessità di proteggere le risorse naturali, l’impegno del Comitato Provinciale dimostra come lo sport possa essere uno strumento efficace per educare, coinvolgere e generare un impatto positivo sul territorio.

Attraverso eventi, attività formative e momenti di partecipazione collettiva, MSP Roma – conclude la nota – continua a promuovere uno stile di vita sano e responsabile, contribuendo concretamente alla tutela del pianeta e alla costruzione di un futuro più sostenibile.