M.O., Orsini: miopia Ue spaventa, forse va cambiata governance

Genova, 17 apr. (askanews) – “Questa miopia veramente mi spaventa. Forse dobbiamo cambiare chi ci sta”. Con questo duro attacco alla governance Ue il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha commentato il rischio recessione in Europa paventato dal Fmi, a margine di un convegno sull’economia del mare organizzato da Confindustria a Genova.

“Speriamo che si arrivi presto a una negoziazione nel Golfo – ha spiegato Orsini – perché, se continuiamo ovviamente con il conflitto e questa instabilità, sicuramente entreremo in recessione. Noi l’abbiamo detto quasi tre settimane fa con il nostro centro studi: se finisse velocemente siamo a un +0,5, se arriviamo ai quattro mesi dal conflitto siamo a uno zero, quindi una stagnazione, ma è logico che, se il conflitto continua, diventa anche un problema”.

“Noi – ha concluso il leader degli industriali – cominciamo ad avere problemi a reperire prodotti sugli scaffali in Sicilia, cominciamo ad avere problemi con i voli aerei: è logico che quando abbiamo questi tipi di problemi fare impresa è veramente complicato e mi meraviglia onestamente che l’Europa ancora non stia vedendo questa cosa, che non abbia pronte misure e che si stia parlando ancora di aiuti di Stato e non di debito pubblico, dove ancora oggi il cambio euro-dollaro vale 1,16”.