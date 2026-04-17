Netflix, co-fondatore Reed Hastings lascia a giugno dopo 29 anni

Milano, 17 apr. (askanews) – Cambio al vertice di Netflix. Il co-fondatore e presidente, Reed Hastings, ha annunciato la volontà di chiudere la sua esperienza alla presidenza di Netflix a giugno e di non volersi ricandidare al consiglio di amministrazione alla scadenza del suo mandato. Hastings faceva parte della società dalla sua fondazione ad agosto 1997. L’annuncio è arrivato con la trimestrale pubblicata nella notte, archiviata con ricavi in crescita a 12,2 miliardi e un utile netto che balza a 5,28 miliardi.

Hastings, secondo quanto riferito, ha deciso di dedicarsi alle sue attività filantropiche e ad altri progetti.

“Netflix ha cambiato la mia vita in tanti modi, e il mio ricordo preferito in assoluto risale al gennaio 2016, quando abbiamo permesso a quasi tutto il pianeta di godere del nostro servizio. Il mio vero contributo in Netflix non è stata una singola decisione; è stata l’attenzione alla soddisfazione degli abbonati, la creazione di una cultura che altri potessero ereditare e migliorare, e la costruzione di un’azienda che potesse essere sia amata dagli abbonati sia di grande successo per le generazioni a venire”, ha detto Hastings. “Netflix è così forte che ora posso concentrarmi su nuove cose”, ha concluso.

L’altro co-fondatore della società Marc Randolph aveva lasciato la società nel 2003, poco dopo la quotazione a Wall Street.