Stellantis accelera su IA e digitale con partnership Microsoft

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis e Microsoft hanno annunciato una collaborazione strategica quinquennale finalizzata ad accelerare la trasformazione digitale di Stellantis attraverso il co-sviluppo di capacità avanzate in ambito di intelligenza artificiale, sicurezza informatica e ingegneria. Forte di un’alleanza duratura, questa collaborazione unisce le competenze ingegneristiche automotive, la scalabilità multibrand e le operazioni globali di Stellantis con le capacità di Microsoft in ambito cloud, intelligenza artificiale e sicurezza, per rendere i processi digitali più solidi, agili e interconnessi in tutto l’ecosistema.

“Da oltre 100 anni, Stellantis innova con un obiettivo chiaro: creare prodotti, servizi ed esperienze che i clienti amano”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis. “Con la rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale, siamo stati tra i primi ad adottarla su larga scala in tutte le nostre attività – dall’ingegneria alla produzione, dal design all’interazione con i clienti – integrandola direttamente nei nostri veicoli, dalla nuova cabina digitale fino al sistema operativo del veicolo. Grazie alla collaborazione con Microsoft, stiamo accelerando ulteriormente il nostro slancio sull’IA in tutta l’azienda, mettendo i nostri team nelle condizioni di innovare più rapidamente e offrire i prodotti, i servizi e le esperienze che i clienti si aspettano da Stellantis”.

“Il nostro lavoro con Stellantis riflette un’ambizione condivisa: guidare la trasformazione dell’intelligenza artificiale in modo responsabile e sicuro lungo l’intera catena del valore del settore automobilistico”, ha dichiarato Judson Althoff, CEO del settore commerciale di Microsoft. “Combinando la scala globale e l’eccellenza ingegneristica di Stellantis con le piattaforme cloud, di intelligenza artificiale e di sicurezza affidabili di Microsoft, stiamo creando valore concreto per milioni di conducenti in tutto il mondo”.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).