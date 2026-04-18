“Alberto Sordi Family Award 2026” a 22 protagonisti del cinema

Milano, 18 apr. (askanews) – Il Premio internazionale ‘Alberto Sordi Family Award 2026’ è stato assegnato, in una Casa del Cinema gremita anche di tantissimi giovani, agli attori e registi Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Edoardo Leo, Daniel McVicar e Massimiliano Bruno, per la tv Carolina Rey, per la comicità Gabriele Cirilli, per la moda Anton Giulio Grande e Gianluca Isaia, Federico Mollicone per la cultura, Elisa Zambito Marsala di Intesa Sanpaolo per l’Education. E poi Rita Lofano, Incoronata Boccia, Gianfranco Zinzilli, Roberto Genovesi, Sergio Casagrande e gli imprenditori Roberto Capobianco, Elena Aceto di Capriglia, Loredana Arcangeli, Giuseppe Marchese e Antonio Valentino. Premio speciale a Massimo Bonelli. Un omaggio a Patrizia de Blanck.

La suggestiva Casa del Cinema di Roma, a Villa Borghese, gremita anche di tanti giovani per la decima edizione del prestigioso riconoscimento, che ha conquistato anche Hollywood con quattro Premi Oscar nel suo albo d’oro come gli attori Helen Mirren e Colin Firth e i registi Taylor Hackford e Robert Moresco, è un evento diventato ormai di culto. Ventidue storie di talento tra spettacolo, informazione, imprenditoria e cultura sono state premiate dal giornalista e conduttore Rai, cugino e biografo di Alberto Sordi, Igor Righetti, con l’ambito riconoscimento internazionale da lui ideato nel 2017 per omaggiare e ricordare la figura del grande attore attraverso la premiazione di personalità che si sono distinte per il loro talento, la loro professionalità e il loro impegno, contribuendo con il proprio lavoro alla crescita culturale e allo sviluppo dello spirito critico della società nel suo complesso.

Da quest’anno il Premio, un prezioso bassorilievo dorato realizzato dal maestro orafo Massimo Palombo di “Onivars” che rappresenta il vigile Otello Celletti, interpretato da Sordi nel 1960, ha anche una sua versione nella Repubblica di San Marino, che si è svolta a marzo con il patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo del Titano, e che ha avuto oltre 40 milioni di visualizzazioni sui social.

Il Premio, organizzato come sempre dalla società di comunicazione, social media marketing e grandi eventi “Loro Comunicazione”, con il patrocinio della Regione Lazio, della Calabria Film Commission e sotto gli auspici del presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati ha visto anche la presenza di decine di influencer. Media partner sono stati Forbes e SpotAndWeb.it. “Un ringraziamento speciale – dice Igor Righetti – va all’onorevole Fabrizio Santori, vice presidente della Commissione Roma Capitale, sempre presente nel ricordare Alberto Sordi”.

Il Premio internazionale “Alberto Sordi Family Award 2026” è andato all’attore e regista Edoardo Leo (Cinema-Recitazione e regia) premiato dall’avvocato e opinionista Tv Federica Candelise; alla conduttrice televisiva, radiofonica e attrice Carolina Rey (Televisione) premiata dal giornalista, conduttore e autore televisivo Riccardo Trombetta; allo stilista Anton Giulio Grande (Eccellenza nell’alta moda italiana) consegnato dalla vicedirettrice relazioni esterne e comunicazione Corporate della Rai Tiziana Ribichesu; a Gianluca Isaia, presidente e amministratore delegato di Isaia (Eccellenza nella sartoria napoletana) premiato dal giornalista e organizzatore di eventi Fabrizio Pacifici; al direttore dell’Agi (Agenzia giornalistica Italia) Rita Lofano (Informazione – Agenzie di stampa) premiata dal direttore del quotidiano SpotAndWeb.it Mario Modica; al presidente nazionale di Conflavoro – Confederazione nazionale piccole e medie imprese Roberto Capobianco (Eccellenza nella tutela delle Pmi) premiato da Igor Righetti; alla giornalista e direttrice dell’Ufficio stampa Rai Incoronata Boccia (Giornalismo televisivo e Ufficio stampa) premiata dal direttore responsabile dell’agenzia di stampa “Askanews” Gianni Todini; all’attore e regista Massimiliano Bruno (Cinema – recitazione e regia) premiato dalla critica televisiva Carmela De Rose; agli attori e registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi (Cinema – recitazione e regia) premiati dalla presidente di Artemisia Lab e della Fondazione Artemisia, Mariastella Giorlandino; al presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati, on. Federico Mollicone (Politiche per la Cultura), premiato dal giornalista e componente del Consiglio di amministrazione del Parco archeologico del Colosseo Claudio Togna; alla presidente di Medspa (brand Miamo e Nutraiuvens) Elena Aceto di Capriglia (Eccellenza nella cosmetica funzionale) premiata dalla giornalista e conduttrice di “Tg2 Storie” su Rai2, Adriana Pannitteri; al comico, cabarettista e attore Gabriele Cirilli (Comicità) premiato dal maestro orafo Massimo Palombo di Onivars, autore del Premio; all’attore Daniel McVicar (Cinema – recitazione) premiato da Tiziana Appetito, figlia del celebre fotografo di scena Enrico Appetito e curatrice dell’archivio storico che porta il suo nome e dal fotografo nonché proprietario di “Reporters Associati & Archivi” di Roma, Alessandro Canestrelli; al direttore delle radio digitali, specializzate e Podcast Rai Gianfranco Zinzilli (Multimediale – Innovazione Radio e Podcast) premiato dall’influencer con oltre 1 milione di follower sui social, social media manager e speaker radiofonico Rai Lorenzo Castelluccio; al direttore di “Rai Kids” Roberto Genovesi (Intrattenimento e Tv dei ragazzi) premiato dalla fondatrice di “UnoItalia Tv – la prima Tv in Svizzera per gli italiani nel mondo, Gina Azzato; al direttore generale di “Originaltour” Loredana Arcangeli (Eccellenza nel turismo internazionale) premiata dai titolari e fondatori della società di pet food e pet care “PuraNatura”, Elisabetta e Nicola Dalla Grana; al direttore del “Corriere dell’Umbria” e dei quotidiani del Gruppo Corriere Sergio Casagrande (Informazione – Quotidiani regionali) premiato dall’editore dell’agenzia di stampa “Primapress” Pasquale Alfieri; al Ceo del Gruppo alberghiero RHC Giuseppe Marchese (Eccellenza italiana nell’ospitalità di lusso) premiato da Igor Righetti; all’imprenditore Antonio Valentino (Eccellenze d’Italia – Imprenditoria); alla responsabile della Direzione Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo Elisa Zambito Marsala (Education) premiata dal dottore commercialista e docente al Master per le professioni economico-contabili dell’Università Tor Vergata di Roma Carlo Maria Bolzan.

Il Premio Speciale “Amico di Alberto Sordi” per la Direzione artistica e la produzione culturale è stato assegnato al manager, produttore, editore e consulente musicale Massimo Bonelli consegnato da Carmela De Rose.

Targhe “Amici di Alberto Sordi” realizzate dal maestro orafo Michele Affidato – con un’emozionante e inedita immagine fuori dal set del film “Il Marchese del Grillo” scattata dal fotografo di scena Enrico Appetito – sono state assegnate ai giornalisti e autori televisivi Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci, a “Forbes” ritirato da Alice Iadecola, al direttore dell’agenzia di stampa “Askanews” Gianni Todini, alla giornalista e conduttrice di “Tg2 Storie” su Rai2 Adriana Pannitteri, alla critica televisiva Carmela De Rose, ai titolari e fondatori della società di pet food e pet care “PuraNatura” Elisabetta e Nicola Dalla Grana, al direttore del quotidiano “SpotAndWeb.it” Mario Modica, al giornalista e organizzatore di eventi Fabrizio Pacifici, al dottore commercialista e docente al Master per le professioni economico-contabili dell’Università Tor Vergata di Roma Carlo Maria Bolzan; al giornalista e componente del Consiglio di amministrazione del Parco archeologico del Colosseo Claudio Togna, il manager e presidente del Festival internazionale della Cinematografia sociale “Tulipani di Seta Nera” Diego Righini, l’opinionista televisiva e giornalista Sara Manfuso. Tutti i premiati hanno ricevuto anche un elegante accessorio Piquadro. L’evento, con la regia di Emanuele Massari, si è concluso con una cena nella cornice di grande fascino di Palazzo Montemartini-Radisson Collection Hotel e una torta monumentale realizzata dal maestro pasticciere del ristorante personalizzata ‘Rinaldi 1957’. Un riconoscimento reso possibile grazie a realtà prestigiose che credono nel merito, nel valore della cultura e della memoria come Intesa Sanpaolo, Conflavoro PMI – Confederazione nazionale piccole e medie imprese, L’Erbolario, Medspa a cui fa capo il brand di cosmetici funzionali Miamo, NaturaSì, il tour operator Originaltour, Pasta Armando (premium brand di De Matteis Agroalimentare), Piquadro, PuraNatura – pet care e pet food, Officinalis, Isaia & Isaia di Napoli, il Gruppo alberghiero RHC-Radisson Collection Hotel Palazzo Montemartini, il gruppo alberghiero BW Best Western Hotels e resort, Artemisia Lab (Rete di centri clinici diagnostici), Pubblitre di Roma, Danylautistavip, Rinaldi 1957, Planisium – ristorante e wine bar (Roma).

“Questo Premio – spiega l’ideatore e direttore artistico Igor Righetti – nasce con un obiettivo chiaro: riconoscere e celebrare il valore autentico del talento e dell’eccellenza. In un’epoca in cui parlare di meritocrazia può sembrare controcorrente, se non addirittura blasfemo, scegliamo invece di metterla al centro, convinti che il talento non debba essere nascosto o ridimensionato, ma riconosciuto, valorizzato e raccontato. L’ Alberto Sordi Family Award è un premio apolitico e apartitico che si fonda su un unico criterio: il merito. Viene assegnato a tutte quelle personalità che, nei diversi ambiti hanno saputo lasciare un segno concreto del loro passaggio, contribuendo in modo significativo alla crescita e al benessere della collettività. Proprio come Zorro, simbolo di chi incide la realtà con coraggio e identità, premiamo coloro che hanno saputo distinguersi, lasciare un’impronta riconoscibile e offrire qualcosa di utile alla società. Perché il vero valore non è solo emergere, ma fare la differenza”.

Durante il Premio è stato fatto un emozionante omaggio alla contessa Patrizia de Blanck, scomparsa di recente, grande amica di Igor Righetti fin dagli Anni Ottanta con il quale ha condiviso non solo momenti personali ma anche tanti progetti televisivi e radiofonici, la sua unica canzone “VaffanVip” e la sua ultima apparizione televisiva e cinematografica nel docufilm “Alberto Sordi secret”, dove ha raccontato la sua storia d’amore vissuta nel 1970 con l’Alberto nazionale: un legame intenso, trasformato poi in un’amicizia rimasta fino all’ultimo. Anche Patrizia de Blanck ricevette il riconoscimento nel 2021.

Proprio nella Casa del Cinema, due anni fa è stato presentato il primo e unico docufilm internazionale, anche in inglese e spagnolo, sulla vita privata del grande attore “Alberto Sordi secret”, scritto e diretto da Igor Righetti e tratto dal suo libro “Alberto Sordi segreto” (Rubbettino editore, giunto alla 12a ristampa). Il docufilm – che ha già ricevuto 35 premi in Italia e all’estero, dall’Europa agli dagli Stati Uniti fino all’Asia – è prodotto da “CameraWorks” ed è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e al Senato della Repubblica. Nel cast figurano, tra gli altri, Fioretta Mari, Maurizio Mattioli, Emanuela Aureli, Enzo Salvi, Mirko Frezza, Daniela Giordano, Fabrizio Raggi e Lorenzo Castelluccio. “Adesso – ha detto il produttore dell’opera Massimiliano Filippini – il docufilm è in distribuzione all’estero ed è in onda su PrimeVideo Uk e PrimeVideo Usa. Stiamo ultimando anche una versione in lingua portoghese. Tra breve sarà trasmesso anche in Nuova Zelanda, Australia e Cina”.

Negli anni passati il “Premio internazionale Alberto Sordi Family Award” è stato assegnato, tra gli altri, ai Premi Oscar Colin Firth, Helen Mirren, Robert Moresco e Taylor Hackford, a Gina Lollobrigida, Mark Strong, Matt Dillon, al regista e produttore cinematografico Pupi Avati, Fioretta Mari, Maurizio Mattioli, all’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, al pittore e attore-trasformista Dario Ballantini del programma ‘Striscia la Notizia’, al comico e attore Maurizio Battista, alle presentatrici televisive Elisa Isoardi e Simona Ventura, al cantautore Povia, alla star di Bollywood Shefali Shah, all’illusionista Antonio Casanova, al direttore generale Rai e San Marino RTV Roberto Sergio, al direttore dell’agenzia giornalistica TgCom24 Andrea Pucci, al direttore dell’Agenzia di stampa AdnKronos Davide Desario, al direttore del settimanale ‘Oggi’ Andrea Biavardi ecc.