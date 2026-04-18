Giustizia, Salvini: serve riforma con responsabilità civile magistrati

Milano, 18 apr. (askanews) – “Dopo la vittoria del ‘no’ al referendum siamo ancora più uniti, forti e determinati a lavorare insieme, senza paura di accelerare sulle riforme che servono agli italiani, a partire da una necessaria riforma della giustizia” che preveda “la responsabilità civile dei magistrati che come tutti i lavoratori devono rispondere dei loro errori”. Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento alla manifestazione dei Patrioti in Piazza Duomo a Milano.