In scena “Phenomenal Women”, donne che hanno sfidato il mondo coi versi

Roma, 18 apr. (askanews) – Da Sibilla Aleramo ad Alda Merini: le donne che hanno sfidato il mondo con i loro versi. Al Teatro Golden debutta “Phenomenal Women”, con Grazia Di Michele e Alessandra Fallucchi.

“Phenomenal Women” è dedicato alle donne che hanno usato la parola come arma di liberazione, artiste speciali che hanno trasformato i versi in una rivoluzione e la poesia in una nuova percezione del femminile. A loro è dedicato questo nuovo spettacolo in scena al Teatro Golden il 22 e 23 aprile 2026.

Una rappresentazione che celebra il coraggio e il talento di figure simbolo, che hanno saputo uscire fuori dagli schemi; la parola scritta si fonde nella melodia di Grazia Di Michele e nell’interpretazione di Alessandra Fallucchi. È l’occasione per scoprire l’essere umano dietro il genio: un’avventura che unisce metrica e musica. Il pubblico sarà accompagnato nelle parole di Patrizia Cavalli, Patrizia Valduga, Maya Angelou e tante altre grandi artiste, diverse per epoca e stile, ma unite da una medesima forza.

La cantautrice Grazia Di Michele e il chitarrista Fabiano Lelli, che vestiranno di musica le opere, e l’attrice Alessandra Fallucchi, hanno realizzato una drammaturgia che ci racconta storie di poetesse speciali, non solo per il loro talento ma anche per l’audacia di rompere con le convenzioni e con le regole. Le autrici propongono, con la regia di Emanuela Caruso, un viaggio leggero, profondo, a volte ironico, nella vita e nelle opere di queste donne fenomenali.