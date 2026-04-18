Inaugurato a Bologna il Museo del Basket Italiano, Petrucci “Luogo di emozioni”

BOLOGNA (ITALPRESS) – Inaugurato a Bologna il Mubit, il Museo del Basket italiano. Il nuovo spazio Museale, voluto dal Comune di Bologna e dalla Federazione Italiana Pallacanestro e gestito da Fondazione Bologna Welcome, sorge negli spazi dell’iconico PalaDozza, cuore pulsante della storia del basket italiano. L’edificio, realizzato negli anni ’50 del secolo scorso, compie 70 anni e festeggia questo importante traguardo con un progetto culturale che celebra il basket in quanto patrimonio sportivo, umano e sociale nazionale. Giovanni Petrucci, presidente della Federazione italiana Pallacanestro, lo ha definito un luogo carico di “Emozioni del passato e del presente” e, ha sottolineato: “Qui oggi parliamo di campioni che tanti forse hanno anche potuto dimenticare, ma quando vedi Achille Canna, 99 anni, che ha fatto la storia ed è ancora così fiero di quello che ha fatto e di quello che ha dato non solo al basket, ma alla storia dello sport italiano, allora ti rendi conto di quello che è stato fatto e di quello che stiamo facendo. Loro hanno fatto la storia, noi cerchiamo di raccoglierla e di raccontarla. Questo è un luogo che vi emozionerà”.

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha ripercorso la storia del progetto spiegando come la realizzazione del Museo sia iniziata formalmente nel 2019 attraverso un bando promosso dal Comune e da Fondazione Bologna Welcome: l’obiettivo era dare una casa al basket italiano, un luogo concepito come uno spazio in grado raccontare la storia della pallacanestro stimolando la partecipazione del visitatore. Ventidue in tutto le proposte progettuali presentate al concorso: la giuria internazionale, composta da rappresentanti del mondo dello sport, della cultura e del giornalismo, ha selezionato i tre finalisti tra cui poi è stata scelta la proposta vincitrice. Gli spazi del Mubit sono distribuiti su una superficie complessiva di quasi 400 metri quadrati. L’ambiente espositivo si caratterizza per una scelta narrativa innovativa che trasforma le pareti in superfici dinamiche in grado di animarsi attraverso proiezioni e contenuti visivi: l’obiettivo è coinvolgere il visitatore nelle grandi azioni della storia del basket. L’esperienza del campo prende vita attraverso un impianto sonoro che riproduce i momenti salienti dei match storici, tra Arena e racconto giornalistico.

Il museo, che apre i battenti con la mostra “Italbasket, oltre 100 anni di un infinito azzurro”, incassa anche il pieno supporto di Maurizio Gherardini, presidente della Lega Basket che, in occasione dell’inaugurazione, ha dichiarato: “Penso che sia un momento importante per il nostro basket, sono veramente convinto che questo sport sia fatto anche di tante emozioni generate da chi ne è stato protagonista nel corso degli anni. È importante creare una tradizione riconosciuta e riconoscibile per rendere omaggio a tutti i personaggi che oggi sono qui presenti e che tanto hanno fatto. Come Lega faremo il possibile per contribuire alla vita di questo spazio attraverso iniziative che possano supportarne attività e progetti”.

– foto xt1/Italpress –

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