Iran, Meloni: quadro cambia continuamente, al lavoro per stabilizzazione

Roma, 18 apr. (askanews) – “Non siamo stati fortunati in questa stagione politica, con l’instabilità che sta diventando la nuova normalità. Mentre venivamo qui, l’Iran ha annunciato di voler nuovamente chiudere lo stretto di Hormuz rispondendo all’indisponibilità degli Usa: il quadro cambia continuamente e noi siamo al lavoro ogni minuto per la stabilizzazione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo alla 76ma assemblea di Federalberghi al salone delle Fontane a Roma.