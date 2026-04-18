Migranti, Salvini: remigrazione per criminali, fiducia non infinita

Milano, 18 apr. (askanews) – “Remigrazione non significa mandare a casa tutti quelli che incontri per strada: il permesso di soggiorno e di cittadinanza sono una atto di fiducia, tutti sono i benvenuti ma se commetti degli errori torni a casa tua. Non ti abbiamo dato fiducia all’infinito”. Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, chiudendo la manifestazione dei Patrioti in piazza Duomo a Milano.

“Come la patente, anche il permesso di soggiorno a punti”, ha aggiunto Salvini. “Per i criminali una sola scelta: a casa loro, tutti”.