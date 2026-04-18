Phoenix Suns e Orlando Magic ai playoff di Nba, fuori al play-in Golden State e Charlotte

ROMA (ITALPRESS) – Sono i Phoenix Suns e gli Orlando Magic le ultime due squadre che completano il quadro dei play-off di Nba. Nella notte italiana i play-in hanno emesso gli ultimi verdetti con Phoenix che non sbaglia in casa e doma 111-96 Golden State, reduce dal successo al cardiopalma con i Los Angeles Clippers. Protagonista assoluto Jalen Green, che mette a referto 36 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Buon contributo anche di Devin Booker (20 punti) e di Jordan Goodwin (19 punti). Brandon Podziemski chiude con 23 punti e 10 rimbalzi, ma la corsa dei Warriors si ferma a una partita dai playoff. Steph Curry alla sirena con 17 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. I Suns avanzano e incontreranno al primo turno gli Oklahoma City Thunder. Si prende i playoff anche Orlando – ko con Philadelphia nel primo spareggio – che liquida senza difficoltà Charlotte 121-90. Match messo in discesa dopo quarto di apertura da 38-16 per i Magic, che se la vedranno al primo turno con i Detroit Pistons.

Prestazioni solide per Paolo Banchero e Franz Wagner, rispettivamente a referto con 25 e 18 punti. Sponda Hornets LaMelo Ball ci prova con 23 punti e 5 assist, ma mancano all’appello Brandon Miller e Kon Knueppel. Per l’ala con la 24 sono 14 i puntiin 29 minuti sul parquet, mentre per il rookie solo 11 punti con il 30% dal campo.

Questo il quadro play-off:

EASTERN CONFERENCE

1^ TURNO

Detroit Pistons – Orlando Magic 20/4 (0-0)

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 19/4 (0-0)

New York Knicks – Atlanta Hawks 18/4 (0-0)

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 18/4 (0-0)

WESTERN CONFERENCE

1^ TURNO

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns 19/4 (0-0)

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 20/4 (0-0)

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 19/4 (0-0)

Los Angeles Lakers – Houston Rockets 19/4 (0-0)

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).