Rosalía pubblica in digitale l’album “Lux (Complete Works)”

Milano, 18 apr. (askanews) – È uscito in digitale “Lux (Complete Works)” (Columbia Records), la versione completa dell’acclamato album “Lux” (certificato ORO in Italia) di Rosalía, tra le artiste più influenti e rivoluzionarie della musica contemporanea, vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards.

“Lux (Complete Works)” contiene i 4 brani che fino ad ora erano disponibili solo nelle versioni fisiche dell’album: “Jeanne”, “Novia Robot”, “Dios es un Stalker (versìon Francotiradora)” e il nuovo singolo in dialetto siciliano “Focu ‘ranni”, il cui video è online in esclusiva su Apple Music e Spotify.

Questa la tracklist completa di “LUX (Complete Works)”:

1. Sexo, Violencia y Llantas

2. Reliquia

3. Divinize

4. Porcelana

5. Mio Cristo Piange Diamanti

6. Berghain

7. La Perla

8. Mundo Nuevo

9. De Madrugá

10. Dios Es Un Stalker (Versión Francotiradora)

11. La Yugular

12. Focu ‘ranni

13. Sauvignon Blanc

14. Jeanne

15. Novia Robot

16. La Rumba Del Perdón

17. Memória

18. Magnolias

Rosalía è un’artista e produttrice due volte vincitrice del Grammy e 13 volte vincitrice del Latin Grammy, rapidamente salita alla ribalta del pop globale grazie alle sue innovative fusioni musicali e al suo stile unico. Il suo album rivoluzionario “El Mal Querer” ha mescolato il flamenco con altri stili musicali spagnoli senza tempo, facendole guadagnare un Grammy e otto Latin Grammy, incluso l’Album dell’Anno, e rendendola la prima artista in lingua spagnola nominata come Miglior Nuovo Artista ai Grammy. Nel 2022, ha pubblicato “MOTOMAMI” (certificato PLATINO in Italia), un album acclamato dalla critica definito come “un capolavoro visionario” e “uno degli album più ambiziosi del decennio” che l’artista ha scritto, interpretato, registrato e prodotto, e che ha debuttato al #1 della classifica degli album globali di Spotify, ottenendo il punteggio più alto dell’anno su Metacritic (95). L’album è stato seguito dal suo tour mondiale “MOTOMAMI WORLD TOUR”.

Oltre alla musica, Rosalía continua ad affermarsi come icona di stile e cultura. Ha catturato l’attenzione mondiale al Met Gala 2025 con un abito custom made firmato Balmain, comparendo su testate come Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan e molte altre. È stata protagonista della campagna Calvin Klein per l’autunno 2025 ed è ambasciatrice globale di New Balance. ROSALÍA debutterà anche come attrice nella terza stagione di Euphoria, in arrivo nel 2026.