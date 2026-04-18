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Tensione a Milano fra anti-patrioti e agenti. Idranti e fumogeni

| 18 Aprile 2026 16:02 | 0 commenti

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Milano, 18 apr. (askanews) – Momenti di tensione a Milano fra i partecipanti al corteo organizzato contro il summit dei patrioti europei e gli agenti delle Forze dell’Ordine.In via Borgogna, a pochi passi da San Babila, gli agenti si sono confrontati con i manifestanti che, dopo aver deviato dal percorso stabilito, hanno lanciato fumogeni e bottiglie. Le forze dell’ordine hanno risposto con gli idranti. Il corteo è poi arretrato e ha ripreso il percorso stabilito.

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