Tensione a Milano fra anti-patrioti e agenti. Idranti e fumogeni

Milano, 18 apr. (askanews) – Momenti di tensione a Milano fra i partecipanti al corteo organizzato contro il summit dei patrioti europei e gli agenti delle Forze dell’Ordine.In via Borgogna, a pochi passi da San Babila, gli agenti si sono confrontati con i manifestanti che, dopo aver deviato dal percorso stabilito, hanno lanciato fumogeni e bottiglie. Le forze dell’ordine hanno risposto con gli idranti. Il corteo è poi arretrato e ha ripreso il percorso stabilito.