Calcio, Allegri: “Milan, avanti insieme”

Roma, 19 apr. (askanews) – Il Milan ritrova il successo battendo 1-0 il Verona al Bentegodi e rilancia la propria corsa Champions. Decide il gol di Adrien Rabiot nel primo tempo, al termine di una gara non brillante ma concreta, che consente ai rossoneri di agganciare il Napoli al secondo posto e allungare sul quinto.

Nel post partita l’analisi di Massimiliano Allegri è lucida e pragmatica: “Oggi era complicata, venivamo da due sconfitte pesanti. A sei giornate dalla fine i punti pesano di più e cresce la pressione. Giocare a Verona è sempre difficile, conta portare a casa il risultato, anche oltre le belle giocate”. Il tecnico sottolinea l’importanza della solidità difensiva e della partecipazione collettiva: “Non abbiamo rischiato molto, la squadra voleva vincere e lo ha dimostrato”.

Spazio anche ai singoli, a partire da Matteo Gabbia: “Ha fatto una buona partita, ma tutti si sono applicati”. Un passaggio anche su Rafael Leao, autore dell’assist decisivo: “Ha giocato bene, poi avevo bisogno di caratteristiche diverse”.

Infine, inevitabile il riferimento al futuro dopo le parole della dirigenza: “In questo momento non c’è nessuna telefonata e penso solo al Milan. Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme”. Parole che “allontanano” l’ipotesi Nazionale per Allegri e rafforzano il legame tra Allegri e il club, mentre i rossoneri si preparano al decisivo scontro diretto con la Juventus.