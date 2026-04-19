In fiamme uno stabilimento balneare a Marina di Sibari, danneggiata la struttura

COSENZA (ITALPRESS) – Un incendio, la notte scorsa, si è sviluppato all’interno di Storie di Mare, un noto stabilimento balneare di Marina di Sibari, nel comune di Cassano All’Ionio, in provincia di Cosenza. Le fiamme hanno danneggiato la struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagano i carabinieri.

“L’incendio che nella notte ha colpito il Lido Storie di Mare a Marina di Sibari rappresenta un episodio che inevitabilmente scuote la nostra comunità – commenta il sindaco Gianpaolo Iacobini -. Nell’esprimere vicinanza e solidarietà a titolari e lavoratori della struttura, certi che sapranno presto ripartire, confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, che stanno operando con professionalità per appurare le cause di quanto accaduto. Per quanto ci riguarda, continueremo a stare al fianco degli operatori economici e di quanti lavorano onestamente per lo sviluppo di Marina di Sibari e dell’intero territorio di Cassano All’Ionio”.

– foto IPA Agency –

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