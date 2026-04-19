Lecce, Di Francesco “Con la Fiorentina servono orgoglio e voglia di tornare competitivi”

LECCE (ITALPRESS) – Non è una partita da ultima spiaggia ma poco ci manca. Mister Eusebio Di Francesco lo sa e pondera con attenzione le sue parole. Il Lecce ha un solo risultato a disposizione: battere la Fiorentina e cercare di scrollarsi di dosso la Cremonese. Microfono aperto. “In settimana abbiamo lavorato ma ora servono orgoglio e voglia di tornare competitivi. Parlare non basta, bisogna lavorare. La squadra fatica a reagire dopo esser passata in svantaggio. Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. In molte partite abbiamo approcciato bene e meritato di più. Niente alibi: serve dare forza ai ragazzi e coinvolgere anche il pubblico”. Sottil non ci sarà, Banda è in forse. “Faremo delle valutazioni domani mattina: ha un problemino fisico. Spero possa essere del gruppo, poi deciderò io”.

La squadra andrà in ritiro dopo il match con la Fiorentina. Di Francesco spiega: “È una decisione condivisa col gruppo. In questo momento serve stare insieme e convogliare energie per l’obiettivo. Lo facciamo anche per preparare le trasferte, come quella con l’Atalanta”. Rientrerà Camarda, possibile un cambio di modulo? Il tecnico spiega: “Tutto è possibile ma non voglio rompere gli equilibri. Il rientro di Francesco Camarda ci darà un’alternativa in più”. La Fiorentina sarà senza Kean. “Cambia poco: dobbiamo lavorare di squadra. Moise Kean è forte individualmente, ma abbiamo preparato la partita per limitarlo. La Fiorentina è pericolosa soprattutto sulle fasce”. Servirà ogni arma possibile, compreso Gandelman. “Si è allenato bene, sta bene, è un giocatore importante. Devo decidere se usarlo dall’inizio o a gara in corso”. L’ultima battuta il tecnico del Lecce la dedica all’atteggiamento che deve avere la sua squadra. “In questo momento serve sacrificio. Anche io ho rinunciato a giorni di riposo. Dobbiamo guadagnarci la fiducia della gente e restare concentrati sull’obiettivo, a partire da Lecce-Fiorentina”.

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