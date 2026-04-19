Milano, 19 apr. (askanews) – Mostro torna con un nuovo singolo dal titolo “No vabbè amo”, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Epic Records / Sony Music Italy.

Prodotto da Nick Sick, “No vabbè amo” è un brano ironico e pungente in pieno stile Mostro: una traccia puramente rap, diretta e affilata. Tra punchline e immagini taglienti, Mostro alterna barre caustiche e feroci a un flow ipnotico, mantenendo quella leggerezza e quel sarcasmo che da sempre contraddistinguono la sua cifra stilistica. Il risultato è un pezzo che colpisce per immediatezza e personalità, confermando ancora una volta la sua capacità di muoversi con autenticità all’interno della scena.

“No vabbè amo” arriva dopo “Boojack freestyle”, “È crazy” feat. Madman e “Metallo e Carne”. Pubblicato il 2 maggio 2025, “Metallo e Carne” è il suo ultimo album: un progetto in 13 tracce interamente prodotto da Yoshimitsu e Nick Sick (con la partecipazione di Mixer T in “Nodo in gola”), che rappresenta uno dei lavori più intimi e immaginifici della sua carriera. Un disco che non cerca risposte ma attraversa domande profonde, costruito come un viaggio nell’inconscio dove corpo e coscienza si incontrano, tra dimensione fisica e spazio mentale. Un racconto personale e viscerale che mette al centro vulnerabilità, trasformazione e consapevolezza, confermando la profondità della sua scrittura.

Mostro è un artista che grazie al suo stile e alla sua penna ha conquistato numerosi traguardi, tra cui la certificazione Oro per l’album “THE ILLEST VOL. 2” (che ad oggi conta oltre 110 milioni di stream solo su Spotify), la certificazione Oro per il disco “Sinceramente Mostro” (che ad oggi conta oltre 89 milioni di streaming su Spotify), e il disco di Platino per “Ogni maledetto giorno”, progetto che in una sola settimana dall’esordio è riuscito a scalare ben 87 posizioni nella classifica ufficiale FIMI/Gfk dei dischi più venduti.