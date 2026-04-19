Nessun gol allo Zini, Cremonese fermata sullo 0-0 dal Torino

CREMONA (ITALPRESS) – La Cremonese fa di tutto, ma non riesce a sfondare il muro eretto del Torino. I ragazzi di Marco Giampaolo, infatti, non vanno oltre un pareggio per 0-0 contro i granata nel match casalingo dello Zini, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A 2025/2026. Dopo 4′ Floriani Mussolini anticipa Vlasic e prende iniziativa andando al cross per Bonazzoli, ma l’intervento di Coco vanifica una potenziale occasione. La partita stenta a decollare e i ritmi di gioco risultano molto bassi, poiché da una parte i grigiorossi non possono commettere errori e dall’altra i piemontesi non sembrano avere grandi motivazioni. Al termine del minuto di recupero concesso da Fabbri, le due squadre chiudono un primo tempo tutt’altro che esaltante sul punteggio di 0-0. Nella ripresa la Cremonese torna in campo e comincia subito ad attaccare con maggiore convinzione, creando dei pericoli prima con Bonazzoli e poi con Floriani Mussolini. Al 58′ Paleari è costretto al miracolo su un bel tiro a giro di Bonazzoli, che sfiora il vantaggio.

Tre minuti più tardi i padroni di casa si vedono annullare una rete di Baschirotto dopo una revisione Var, a causa di un presunto fallo del difensore su Paleari. Il Torino è in difficoltà e i lombardi provano ad approfittarne, sfiorando l’1-0 anche al 74′ con un tiro-cross di Okereke, sui cui è decisivo l’intervento di Pedersen. Nel finale gli uomini di Giampaolo si riversano in massa nella metà campo avversaria per provare a portare a casa l’intera posta in palio, però rischiano di subire gol in contropiede: Audero salva tutto su Bondo in pieno recupero. Allo Zini, dunque, termina 0-0. Terzo risultato utile consecutivo per i ragazzi di D’Aversa; i grigiorossi tornano a muovere la classifica dopo i due ko di fila contro Bologna e Cagliari. In seguito a questo pareggio il Torino sale a 40 punti si avvicina alla salvezza matematica; la Cremonese, invece, fa un piccolo passo in avanti portandosi a quota 28. Venerdì i lombardi torneranno in campo al Maradona per sfidare il Napoli, mentre i piemontesi domenica prossima ospiteranno l’Inter all’Olimpico Grande Torino.

IL TABELLINO

CREMONESE (4-4-2): Audero 6.5; Floriani Mussolini 6.5 (15’st Zerbin 6), Baschirotto 6.5, Luperto 6 (39’st Barbieri sv), Pezzella 6; Terracciano 6, Bondo 6, Grassi 6.5 (28’st Payero 6), Vandeputte 5.5 (14’st Okereke 5.5); Bonazzoli 5.5, Sanabria 5 (39’st Djuric sv). In panchina: Silvestri, Nava, Bianchetti, Lottici Tessadri, Ceccherini, Faye, Folino. Allenatore: Giampaolo 6.

TORINO (3-4-1-2): Paleari 6.5; Coco 6.5, Maripan 6 (23’st Marianucci 6), Ebosse 6; Pedersen 6.5, Casadei 6, Gineitis 6, Obrador 5.5 (31’st Biraghi 6); Vlasic 5.5 (31’st Anjorin 6); Simeone 5 (23’st Njie 5 (45’st Kulenovic sv)), Adams 5. In panchina: Israel, Siviero, Prati, Ilkhan, Ilic, Lazaro, Tameze. Allenatore: D’Aversa 6.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 5.5.

NOTE: Giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Coco, Ebosse, Njie. Angoli: 6-1. Recupero: 1′; 6′.

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(ITALPRESS).